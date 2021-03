Virtus: Mukandanga domina a Biella

Altri articoli in Sport

domenica, 21 marzo 2021, 20:49

La Toscanagarden Nottolini si riscatta dalla sconfitta interna subita da Blu Volley Quarrata andando a vincere al Palabagagli il suo derby più sentito contro FGL Castelfranco grazie ad un'ottima partenza che le ha fatto incamerare i primi due set giocando in scioltezza

domenica, 21 marzo 2021, 20:49

Si conclude con una vittoria, la settima stagionale, il tour de force del Basket Le Mura, chiamato a disputare ben cinque gare nel giro di 15 giorni

domenica, 21 marzo 2021, 11:16

Per la prima volta in questo campionato Nardi Volta Mantovana ha dovuto sudare per mantenere l'imbattibilità ed è riuscita solo faticando a conquistare la nona vittoria su altrettante partite disputate, ma dovendo ricorrere per la prima volta al tie-break

domenica, 21 marzo 2021, 10:57

Palla a due per il possesso casalingo e per i primi due punti della partita, buon inizio per il Basketball club Lucca che prende in mano da subito la partita allungando sugli avversari, ma il Montale non è squadra da stare a guardare

domenica, 21 marzo 2021, 10:53

Prima gara in casa per le Spring nel primo giorno di primavera e prima sconfitta in campionato. Partenza da incubo per le padrone di casa che a metà quarto si trovano sotto 1-14

sabato, 20 marzo 2021, 13:40

Tonificato dal successo contro Vigarano, indispensabile per ritrovare fiducia dopo le due sconfitte di fila contro Sassari e Broni, il Basket Le Mura Lucca si appresta a concludere il tour de force di cinque match nell’arco di quindici giorni ospitando la prima avversaria contro cui aveva aperto questo ciclo, l’O.ME.P.S.