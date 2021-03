Sport



Week-end indimenticabile per il Tennistavolo Lucca

lunedì, 15 marzo 2021, 10:12

Fine settimana da sogno quello appena trascorso per il Tennistavolo Lucca che, nel torneo giovanile di Cascina valevole per la qualificazione alla fase nazionale, si aggiudica la categoria under 21 (finale tutta lucchese), la categoria ragazzi ed un terzo posto nella categoria juniores oltre che al primo posto come miglior società classificata.

Un grandissimo riconoscimento questo, per la compagine lucchese che , a partire dal Presidente Claudio Frediani non hai mai smesso di investire e credere nel settore giovanile seguito egregiamente da coach Nicola Di Fiore presente al seguito dei ragazzi in questa due giorni trionfale!

Nello specifico , nella categoria Under 21 il vincitore Luca della Rosa e il finalista Luca Gherardi si sono trovati in finale dopo aver agevolmente superato il girone eliminatorio e successivamente il tabellone ad eliminazione diretta dando vita ad una finale accattivante e al cardiopalma che , dapprima ha visto Della Rosa arrivare condurre per due sets a zero, per poi subire la grande rimonta di Gherardi che si è portato sul due pari ed infine il decisivo set molto combattuto finito 11-9 in favore di Della rosa che si è così imposto con il 3-2 finale .Da non dimenticare inoltre la prova di Marco Carnicelli sconfitto negli ottavi.

Nella categoria Ragazzi altri grandissima prestazione per il classe 2008 Oliver Mankowski che da testa di serie numero 1 rispetta il pronostico vincendo il torneo lasciando sul suo cammino soltanto un set, aggiudicandosi la finale con un secco 3-0 contro Leonardo Balboni (Sestese T.T) ed aggiungendo così questa bella vittoria al suo già ricco palmares nonostante la giovanissima età.

Nella categoria juniores infine bellissimo podio e terzo posto finale per Federico Bacci che si deve arrendere per 3-0 in semifinale contro Enrico Stasi (CIATT Prato) poi vincitore del torneo.