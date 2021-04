Sport



Bcl-Spezia Basket, recupero al PalaTagliate

mercoledì, 14 aprile 2021, 09:57

Impegno infrasettimanale per il Bcl, questa sera (14 marzo) alle ore 21:00, sul parquet del palazzetto dello sport di via delle tagliate salirà lo Spezia Basket per disputare il recupero di quella che sarebbe stata la prima partita del girone di ritorno.

Un recupero che avviene con ancora il Bcl avvolto nei cerotti delle quarantane Covid che ultimamente sembrano sempre più adeguarsi nella durata al vero significato del loro nome.

I ragazzi del Basketball Club Lucca dovranno fare a meno di diversi compagni di gioco e ancora una volta coach Tonfoni non potrà essere in panchina a dargli le indicazioni tattiche da attuare in partita, a spronarli ci sarà invece, come accaduto nella precedente partita Umberto Vangelisti.

Lo Spezia basket si presenta a Lucca da seconda in classifica con 6 punti dietro alla Pielle Livorno che di punti ne ha 12, ma non bisogna lasciarsi ingannare dalla classifica, allo Spezia per pareggiare il conto delle partite disputate con i livornesi deve ancora gicarne due, per poi fare la corsa sui labronici nell'ultima di campionato.

Uno dei due recuperi che gli spezzini devono giocare è proprio quello di questa sera, possiamo quindi ben immaginare con quanta e tale determinazione si presenteranno in campo, nel frattempo hanno allungato il loro già importante roster con l'ingresso di Putti, un nuovo giovane play.

Se all'andata fu dura con una squadra al completo, il Bcl infatti perse per 103/86 possiamo ben capire quanto sarà adesso impegnativo e complicato il lavoro che si troverà a svolgere Vangelisti e i suoi ragazzi.

L'ultima prova dei lucchesi contro la fortissima Pielle è stata entusiasmante per certi versi inaspettata, ricordiamo i 23 punti di Simonetti i 14 di Giovannetti e Spagnolli gli 11 di Pierini è stata una prestazione costruita con il cuore, l'attaccamento alla maglia, con la voglia di riscatto e di lottare contro un Covid che così pesantemente li ha mutilati, sicuramente qualsiasi "bookmakers" non scommetterebbe un solo centesimo sulla sconfitta dello Spezia Basket, ma come recitava un film "mai dire mai".

Appuntamento sulla pagina di fb del Basketball club Lucca alle ore 21:00 per la diretta dal palatagliate di Bcl – Spezia Basket