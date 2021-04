Sport



Colpaccio Virtus: la velocista Amanda Obijaku arriva a Lucca

lunedì, 12 aprile 2021, 18:44

Segni particolari: velocissima. Non ha ancora compiuto 18 anni, ma nei “suoi” 100 metri ha un personale di 11”39. Basta questo per presentare il nuovo acquisto della Virtus Lucca: a distanza di qualche mese dall’approdo della sorella Michaela, arriva in biancoceleste Amanda Obijaku.

Origini nigeriane, ma con doppio passaporto italo-inglese, Amanda è stata finora una delle star dell’atletica giovanile internazionale grazie ai risultati ottenuto in Inghilterra prima (dove è la migliore under 20 nei 100 metri) e negli Stati Uniti poi, dove finora ha vestito la maglia della Charleston Southern University. Sorella di Michaela e amica di Frederik Afrifa (già atleta Virtus da tre anni), Amanda Obijaku ha accettato la proposta della Virtus Lucca di andare a rafforzare una squadra femminile che nel 2021 punta in alto e che le permetterà di entrare nel mondo dell’atletica italiana dalla porta principale, puntando ad una convocazione con la nazionale azzurra.

Per la Virtus Lucca gli ultimi giorni sono stati importanti anche per un altro motivo: prima del weekend pasquale si è infatti svolto il rinnovo delle nomine consiglio direttivo. In maniera unanime Ferdinando Caturegli è stato confermato (per il secondo mandato consecutivo) nel ruolo di presidente. Punto di riferimento per l’intera società, Caturegli rappresenta nel modo migliore dedizione, passione e capacità che da sempre caratterizzano la Virtus Lucca. Conferme anche per Sergio Martinelli e Roberto Marietti come vicepresidenti e per Matteo Martinelli nel ruolo di direttore tecnico. Qualche piccolo cambiamento, ma tante conferme sotto il segno della continuità per il resto del consiglio: Fausto Ardenghi, Albert Bullari, Enrico Carelli, Cristiana Della Croce, Daniele Del Nista, Cristiana Lucchesi, Marco Marchi, Gianluca Mirandola, Fabio Pierotti, Fabio Pizzo e Giuliano Riccomini; probiviri Laura Beneforti, Gianluca Meschi e Michele Miceli.