DB Motorsport al primo via stagionale

venerdì, 9 aprile 2021, 10:00

Il Basketball Club Lucca si trova ad affrontare un vero e proprio "tour de force". In soli 12 giorni dovrà scendere in campo ben quattro volte: il 10/4 (questo sabato) in casa con la Unicusano Pielle; il 14/4 ancora in casa contro lo Spezia Basket; il 18/4 in trasferta con...

giovedì, 8 aprile 2021, 10:07

Si prospetta un altro fine settimana pieno per la Pugilistica Lucchese, che dopo il successo della manifestazione organizzata all’ISI Pertini, si prepara a due trasferte ricche di impegni per i pugili del Maestro Giulio Monselesan

giovedì, 8 aprile 2021, 09:32

Le Spring arrivano al giro di boa del campionato di serie B femminile in terza posizione, con la seconda migliore difesa (51,5 pt subiti/partita), ma anche con l'attacco meno prolifico del torneo (45,2 pt fatti/partita)

mercoledì, 7 aprile 2021, 13:29

Cambia il percorso per puntare all'A2. È stata ufficialmente definita dalla Fipav la nuova formula per portare a termine i campionati di B1 in un periodo sempre più difficoltoso, dove i tempi sono sempre più ristretti per recuperare le tante partite rinviate a causa del covid

mercoledì, 7 aprile 2021, 12:26

Manuel Senni, talentuoso portacolori del Team 'Amore e Vita', e da anni nel giro della nazionale italiana, è stato investito ieri da un'automobile mentre si stava allenando sulle strade circostanti Savignano sul Rubicone

martedì, 6 aprile 2021, 15:53

Il pilota lucchese, quinto assoluto nell'appuntamento tricolore inaugurale del "Ciocco", pronto a saggiare le potenzialità della nuova Skoda Fabia R5 Evo sui chilometri del Rallye Sanremo, in programma nel fine settimana