Emozioni a suon di boxe

lunedì, 19 aprile 2021, 18:07

Finisce con il Bama che doppia il team lucchese (64-32). Un match dove, al contrario della gara di andata, si è palesata la netta differenza tra i due roster, seppur quello del Bama in attesa di reinserire tre elementi

lunedì, 19 aprile 2021, 17:57

Un approccio sbagliato, che è stato pagato per l'intera partita, ma una capacità di reazione vigile e lucida: questo, in estrema sintesi, il commento di mister Pietro Cristiani all'indomani del debutto in campionato della Prima Squadra del Tau Calcio Altopascio.

lunedì, 19 aprile 2021, 15:44

Il primo acuto arriva da Nicky Russo che si aggiudica la tappa di Jesolo dell’Italian Para Athletics Challenge nella gara di getto del peso con la misura di 12,88 che gli permette di scrivere anche il record italiano nella categoria F35

lunedì, 19 aprile 2021, 15:43

Oggi Andrea si è confrontato con gli studenti dell'Istituto Professionale Giovanni Giorgi, condividendo anche con loro una straordinaria esperienza di vita e di sport

lunedì, 19 aprile 2021, 11:31

La Nardi Volta Mantovana chiude la Regular Season con la decima vittoria in altrettante partite, consolidando il suo primato in classifica, mai messo in discussione nel mini girone C1 di B1

domenica, 18 aprile 2021, 21:11

Una sconfitta di misura, un esordio amaro per il Tau Calcio al ritorno in campo dopo sei mesi di inattività. La prima sfida di questo mini-campionato a 10 (i più lo chiamano torneo) vedeva gli amaranto altopascesi impegnati sull'ostico campo del Fratres Perignano