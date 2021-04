Sport



Finisce in parità tra Tau Calcio e San Marco Avenza

domenica, 25 aprile 2021, 22:50

1 - 1

Tau Calcio: Citti, Magini G., Nieri (Lucchesi 26' secondo tempo), Anzilotti, Mancini, Fedi, Antoni (Magini L. 36' secondo tempo), Pratesi (Manfredi 24' secondo tempo), Ceceri (Rossi 12' secondo tempo), Maccagnola (Fazzini 22' secondo tempo), Benedetti. A disposizione: Donati, Ricci Tommaso, Ghilarducci, Barbera. Allenatore: Cristiani.

San Marco Avenza: Lagomarsini, De Angeli, Valori (Mosti 12' secondo tempo), Brizzi, Zuccarelli, Gamberucci, Ballani (Tornari 12' secondo tempo), Cucurnia (Iardella 40' secondo tempo), Taraj, Pedrazzi, Gabrielli. A disposizione: Pinna, Cacciatori, Ussi, Niang, Dell'Amico, Doretti. Allenatore: Turi.

Arbitro: Simone Cremonini di Pisa (Lampedusa e Ginanneschi di Grosseto)

Marcatori: Gabrielli (11' secondo tempo), Antoni (27' secondo tempo).

Note: Ammoniti: Benedetti, Mancini, Magini G., Brizzi.

Un pareggio che serve al Tau Calcio per riacquistare fiducia ed energia dopo la sconfitta della scorsa settimana. Contro il San Marco Avenza, nella prima partita giocata in casa di questo breve campionato, infatti, la formazione amaranto conquista un punto, concludendo la partita in parità: uno a uno al comunale di Altopascio.

Parte subito forte il Tau Calcio, che nei primi trenta minuti di gioco prevale sulla formazione avversaria, rendendosi pericoloso in un'occasione con Mancini, che cerca di finalizzare con un bel colpo di testa. Gli ultimi minuti di gioco prima dell'intervallo vedono però i ragazzi del San Marco Avenza più aggressivi: sono loro a rendersi insidios davanti alla porta. Bravo il portiere Citti a sventare due occasioni pericolose.

Nella ripresa è ancora il San Marco a dettare il gioco: i leoni alati di mister Turi, infatti, schiacciano gli amaranto di Cristiani nella propria metà campo e all'11' vanno in vantaggio grazie al gol di Gabrielli, uno dei protagonisti della partita, che segna con un bel tiro in diagonale.

Girandola di cambi per il Tau Calcio che alla metà del secondo tempo ingrana le marce e riprende la propria corsa: al 27', infatti, è Antoni, ben servito da Benedetti, a insaccare il gol. Ci riprova poco dopo il giovane Manfredi, entrato da poco in partita, grazie a un'azione che fa impensierire il portiere avversario Lagomarsini. Il tiro, però, non va a segno.

Termina così tra Tau Calcio e San Marco Avenza, con un punto a squadra. Prossima settimana la formazione amaranto giocherà fuori casa contro il Ponsacco.