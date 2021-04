Sport



Gesam Gas e Luce Lucca, sarà ancora Serie A1: altro successo contro Battipaglia

giovedì, 22 aprile 2021, 12:15

68-45

(19-10, 41-22 e 59-30)

Gesam Gas e Luce Lucca: Azzi 2, Jakubcova, ne, Cibeca, Pastrello 10, Russo 6, Orsili 9, Miccoli 10, Pallotta 6, Farnesi 2, Harper 8, Smorto 6 e Tunstull 6 Allenatore: Francesco Iurlaro

O.Me.P.S. Bricup Battipaglia: Logoh 6, Chiapperino 1, Seka 16, Mazza 7, Bocchetti 8, Dione 2, De Feo, Sucsa , Spagnolo 2 e De Rosa 3 Allenatore: Federica Di Pace

Arbitri: Umberto Tallon, Daniele Calella e Claudia Ferrara

Per la dodicesima stagione consecutiva, solo il Famila Schio vanta una militanza più lunga, il Basket Le Mura Lucca sarà nel gotha della pallacanestro femminile italiana.

Il 68-45 rifilato ad un’orgogliosa O.Me.P.S. Bricup Battipaglia, bersagliata dalla sfortuna in questo mese di aprile e stasera priva anche di capitan Raffaella Potolicchio, ha permesso alla squadra di coach Francesco di chiudere la serie play-out sul 2-0 e di concludere una stagione complessa. Un epilogo che permetterà al club biancorosso il campionato che verrà analizzando tutti gli aspetti, positivi che negativi, lasciati in eredità dall’annata 2020-2021.

Applausi all’O.Me.P.S Bricup, arrivata al PalaTagliate con due sole senior, Bocchetti e Mazza, che ha lottato fino al 40’ con le sue talentuose giovani delle quali sentiremo parlare in un futuro prossimo. Si allunga la stagione del team salernitano che dovrà attendere gara-3 di Broni-Dinamo Sassari per capire quale sarà l’avversaria con cui si giocherà la permanenza nella Techfind Serie A1. In una partita chiusasi di fatto all’intervallo lungo, i due allenatori hanno attinto a piene mani alla propria panchina centellinando la presenza delle componenti dei quintetti titolari.

Come tre giorni fa coach Iurlaro deve rinunciare all’infortunata Jakubcova, presente in panchina solo per onore di firma. Solito quintetto dunque con Tunstull, Miccoli, Russo, Harper e Orsili. Il team guidato da Federica Di Pace lancia nello starting five Dione, Seka, Logoh, Mazza e Bocchetti. Detto di un avvio favorevole alle campane, 0-4 firmato Bocchetti e Seka (miglior marcatrice della serata con 16 punti) e con Lucca che impiega più di due minuti per trovare il primo canestro, la partita stenta a decollare con il punteggio che rimane basso.

Un buon movimento sotto le plance dell’ex di turno Tunstull vale l’8-7, ossia il primo vantaggio di serata delle locali. Al di là delle tante palle perse da entrambe le parti Lucca, forte della sua maggiore esperienza e di un altro peso fisico, allunga nel finale di quarto grazie ai canestri di Harper e Pastrello. Il periodo successivo vede le biancorosse spingere sull’acceleratore creando così quel gap nel punteggio che si manterrà nell’arco delle venti lunghezze. Miccoli, Smorto, Russo e Pastrello forniscono il loro prezioso contributo alla causa punendo la difesa ospite in vari modi. Eloquente il confronto alla voce rimbalzi, 45 di marca locale contro i 25 di Battipaglia, che racconta la differenza di stazza presente. All’intervallo lungo il tabellone recita 41-22.

Con il risultato già in ghiaccio, i successivi venti minuti hanno più poco da raccontare, risentendo quasi di un clima da “ultimo giorno di scuola”. Il terzo quarto vede tra le fila di Lucca i sei punti messi a referto da Claudia Pallota e i due della giovanissima playmaker Elisabetta Azzi. Dall’altra parte continua a ben figurare Seka.

Il periodo conclusivo è ad appannaggio di Battipaglia, 9-15 il parziale, che inizia a provare diverse soluzioni in chiave finale play-out. Serata da ricordare anche per un’altra giovane biancorossa, Vittoria Farnesi, classe 2004 che ha realizzato i primi due punti della sua carriera in Serie A1. Si conclude con il sorriso, quindi, la stagione del Gesam Gas e Luce Lucca che festeggia anche Lorenzo Puschi, vice allenatore che nel prossimo mese di settembre diventerà padre per la prima volta.

Foto Alcide