Sport



Il pre-partita del direttore sportivo Dal Porto su Ponsacco - Tau Calcio

venerdì, 30 aprile 2021, 15:49

Domenica in trasferta per il Tau Calcio Altopascio che incontrerà il Ponsacco per la terza giornata di campionato.



«Il Ponsacco - commenta il direttore sportivo della Prima Squadra, Maurizio Dal Porto - era nell'altro girone, quindi si tratta di un debutto, sia per noi che per loro. Parlando di risultati siamo alla pari ma il Ponsacco è una squadra imprevedibile: indubbiamente forte, aggressiva, che sa che deve fare bene, soprattutto in questo incontro che si gioca sul terreno di casa».



«Dal canto nostro, siamo tranquilli. Arriviamo da un pareggio meritatissimo e stiamo ricevendo segnali importanti da tutti i ragazzi. Andiamo a Ponsacco per fare la nostra partita, per giocare bene e, se possibile, per tornare a casa con il risultato pieno. Quello che ci riempie di soddisfazione è poter mettere in formazione ragazzi giovani, che hanno la grande capacità e il merito di riuscire a cambiare l'andamento della partita. Lavorano bene durante la settimana e domenica portano in campo un grande entusiasmo. Questo ci dimostra che sono ben integrati, consapevoli che quello che stanno giocando è un calcio diverso da quello a cui sono abituati, ma che può rappresentare il loro punto di partenza per raggiungere altre e più alte vette e categorie. Per quanto riguarda la rosa: stiamo valutando le condizioni di un paio di ragazzi, ma i giocatori che abbiamo a disposizione sono tanti e tutti molto validi. In centro campo, inoltre rientrerà Niccolai: un tassello importante per completare la nostra formazione».



Appuntamento, quindi, domenica 2 maggio alle 15 contro il Ponsacco.