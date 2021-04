Sport



MM Motorsport e Thomas Paperini in cerca di conferme al Rallye Sanremo

martedì, 6 aprile 2021, 15:51

Confermare le buone sensazioni riscontrate sulle strade del Rally Il Ciocco, valse il primato nella categoria Under 25: questo l'obiettivo posto da MM Motorsport in vista dell'impegno che interesserà la struttura sulle prove speciali del Rallye Sanremo, secondo appuntamento del Campionato Italiano Rally Sparco in programma nel fine settimana.

Il team lucchese, rappresentato sui chilometri della massima espressione nazionale della specialità da Thomas Paperini, è pronto a catalizzare energie mentali e fisiche sulla sua Skoda Fabia R5 Evo, esemplare equipaggiato con pneumatici Pirelli che vanta gli ultimi aggiornamenti tecnici messi a disposizione dalla Casa madre.

Al fianco di Thomas Paperini, nel ruolo di copilota, tornerà a sedere Simone Fruini, parte integrante di un progetto condiviso con la scuderia Art Motorsport 2.0. Per il venticinquenne pilota pistoiese, l'occasione di confrontarsi sui chilometri di un contesto esclusivo in ambito motosportivo, mai affrontato in carriera. Un avvio stagionale altamente soddisfacente, quello che ha interessato MM Motorsport e Thomas Paperini, terzi assoluti al Rally del Carnevale e settimi nell'apertura tricolore del Rally Il Ciocco. Una comunione d'intenti costruita all'insegna di un percorso di crescita già consolidato nel corso della stagione sportiva 2020, con il team di Porcari risultato decisivo nelle prime affermazioni del suo portacolori.

Il Rallye Sanremo vedrà accendere i motori delle vetture protagoniste nel pomeriggio di sabato 10 aprile, con la partenza e la disputa della Power Stage "Bajardo". L'indomani, saranno le restanti prove speciali "San Bartolomeo", "Colle d'Oggia", "Vignai" e "Cesio-Carpasio" a mandare in archivio il secondo appuntamento del Tricolore 2021.