Nardi Volta supera anche Volano e chiude imbattuta la Regular Season

lunedì, 19 aprile 2021, 11:31

di Valter Nieri

La Nardi Volta Mantovana chiude la Regular Season con la decima vittoria in altrettante partite, consolidando il suo primato in classifica, mai messo in discussione nel mini girone C1 di B1.

Anche contro la tenace Rothoblaas Volano la squadra di coach Solforati ha dato un'ulteriore dimostrazione della forza del suo collettivo in una partita non facile, dove per venirne a capo ha fatto uso di tutte le tecniche di base delle sue giocatrici che hanno avuto il pregio dell'attesa senza mai disunirsi nemmeno dopo aver perso il secondo set, tornando a giocare ad alta intensità in una partita tirata e risolta soltanto nei finali di set (25-22/20-25/25-22/25-22).

Tenuta precauzionalmente a riposo Cristina Coppi per un problema alla spalla, Volta ha dato spazio alla schiacciatrice Glenda Sandrini in coppia di attacco con Chiara Boninsegna. In regia Beatrice Giroldi con opposta Sofia Tosi, al centro l'inossidabile coppia Montani-Ferrarini, libero Veronica Di Nucci. Coach Luca Parlatini ha risposto con la diagonale Bortolot-Pozzoni; Tresoldi e Gabrieli al centro; Barbolini e Galbero di banda e Scanavacca libero.

Dieci partite, 29 punti e soltanto cinque set persi per le biancorosse che hanno ceduto l'unico punto nei due set persi al Palabocchi il 20 marzo contro Trentino Energie Argentario. Alle spalle di Volta Mantovana il vuoto. La classifica è definitiva soltanto per la prima posizione, mentre per completare l'ordine di accesso ai play off si devono attendere gli ultimi recuperi. Al momento al secondo posto troviamo Volano con p.15, terza Amati Pietro Villa D'Oro Modena con p. 12 ed una partita da recuperare e quarta Porto Mantovano con p.12 ma con due partite da recuperare.

TOP SCORE MILA MONTANI E LIVIA TRESOLDI CON P.19

Non è certo la prima volta che Mila Montani termina l'incontro da top score. La centrale parmense al Palavalle ha giganteggiato al centro, intuendo spesso le giocate della palleggiatrice avversaria Elena Bortolot e finendo per realizzare 19 punti che le sono valsi alla pari centrale ospite Livia Tresoldi il merito di miglior realizzatrice del macht. I muri vincenti di Montani e Ferrarini e gli attacchi incisivi di Volta hanno fatto la differenza con Boninsegna, Tosi e Sandrini brave a mettere palla a terra nei momenti cruciali del match. Dopo che Volano aveva pareggiato i conti vincendo il secondo set, la squadra di Solforati con grande carattere ha ripreso a macinare gioco ma senza strafare, riorganizzandosi con calma, consapevole della sua forza.

SOLFORATI: "NELLA LUNGA SOSTA DOVREMO TENERE ALTO IL LIVELLO DEGLI ALLENAMENTI"

Non c'è tempo per sedersi sugli allori. Il primo posto nel mini girone dovrà soltanto essere uno stimolo in più per Nardi Volta Mantovana che non potrà sbagliare una partita nei play off per non vanificare tutto quanto di buono è stato fatto. Una squadra assemblata in poco tempo, quasi tutta rinnovata, dovendo far fronte ai vari lockdown ed alle restrizioni da coronavirus. Un inizio di stagione problematico anche per coach Solforati che ha dovuto assemblare la squadra e riuscire nel proverbiale lavoro a mettere in pratica l'apposito percorso.

La sua abilità formativa si è riscontrata soprattutto nello stabilire le strategie di gioco, sia prima che durante il match, analizzando i punti di forza e le debolezze delle squadre avversarie.

C'è riuscito molto bene, ed ora?

"Le prossime partite - sottolinea il coach - inutile dirlo, sono fondamentali e rischiano di vanificare tutto il nostro ottimo lavoro. Preferivamo il girone all'italiana con classifica unica perchè i play off tolgono qualunque valore alla regular season, senza poi contare che staremo fermi un mese senza partite ufficiali. Questo renderà ancora più imprevedibili i play off il cui risultato è reso ancora più incerto dalle due partite su tre con eventuale golden set, riducendo l'importanza del fattore campo. Dovremo essere bravi in questo mese a mantenere alto il livello degli allenamenti e migliorare quegli aspetti che potrebbero farci fare un salto di qualità."

UNA MARCIA OLTRE LE PIU' ROSEE PREVISIONI

Coach, ma si aspettava di essere ancora senza sconfitte dopo 10 giornate?

"Assolutamente no. Devo fare i complimenti a tutte le ragazze perchè sono state davvero brave. Ad inizio stagione eravamo consapevoli di avere allestito una rosa per poter fare bene e speravamo di riuscire a stare nei quartieri alti della classifica, ma personalmente non credevo di rimanere imbattuti anche perchè le ragazze non si conoscevano ed avevano bisogno di tempo per esprimersi al meglio."

LA REGINA DELLE FAST: "ABBIAMO RIPRESO IL RITMO PARTITA DOPO UNA LUNGA PAUSA"

Una vittoria coincisa con l'ottima prova personale per Mila Montani. Tanti punti così, 19, solitamente li mettono a segno le schiacciatrici.

"Ho attaccato gli stessi palloni delle altre partite - risponde Mila Montani - la differenza l'ho fatta molto meglio a muro, leggendo bene il gioco della loro palleggiatrice. Questa è stata una partita utile soprattutto per riprendere un po' di ritmo visto che non si giocava da tre settimane. Abbiamo dovuto rinunciare a Cristina Coppi, che ha problemi ad una spalla, e l'assenza si è fatta sentire. Non abbiamo giocato molto bene, commettendo errori di troppo ed anche ingenuità in alcuni frangenti. A questo punto dobbiamo pensare ai play off. Ci attende Imoco San Donà, quarto nel mini girone C2, una squadra giovane composta di grandi talenti in proiezione futura, ma se la lasci giocare si esalta. Dovremo essere brave a stare attente approcciandoci bene alla partita."

TABELLINO

Nardi Volta Mantovana: Tosi(K) 12, Boninsegna 14, Mazzi, Montani 19, Valentina, Ferrarini 11, Sandrini 7, Benetti, Roffia (L2), Coppi, Di Nucci (L 1), Giroldi, Gualtieri. All. Solforati-Camarini.

Rothoblaas Volano: Pozzoni 15, De Val, Nalmodi, Perez, Tresoldi 19, Bogatec (K), Ianeselli, Barbolini 10, Guerra, Galbero 11, Bortolot 2, Gabrieli 11, Della Valentina (L2), Scanavacca (L1). All. Parlatini-Brembilla.