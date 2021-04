Sport



Ottimi risultati per gli atleti della Virtus

lunedì, 26 aprile 2021, 20:22

Bottino ricco per l'Atletica Virtus Lucca che nel fine settimana fa il pieno di ottimi risultati con i numerosi atleti delle varie categorie impegnati nelle diverse specialità e conquista punti utilissimi per la conferma della Serie A Oro.

Si parte con l'ottavo posto nei 1500 di Zohair Zahir al meeting nazionale di marcia e mezzofondo a Milano.

A Roma, nel trofeo della Liberazione, buona prestazione di Simone Torturo nella gara dei 1000 e terzo posto di Marta Castelli nei 1500.

Da La Spezia giungono il quinto posto di Cecilia Naldi nel salto in lungo, il terzo di Eva Gushchina - al debutto in maglia Virtus - e la strepitosa vittoria di Matteo Olivieri nella gara di salto con l'asta con la misura di 5,15. L'atleta, che fa registrare il suo primato personale – precedente 5,10 indoor -, rappresenterà l'Italia ai prossimi campionati europei e campionati del mondo Juniores.

Nel meeting della Liberazione di Siena, tradizionale appuntamento organizzato dall'Uisp Atletica Siena riservato alle categorie cadetti/e e assolute, spicca l'eccellente risultato della cadetta Aurora Massaglia che si aggiudica la gara di salto in lungo con la misura di 5.47, stabilendo la miglior prestazione italiana dell'anno per la categoria. Buon terzo posto della barghigiana Clarice Gigli negli 800 e secondo posto del cadetto Gabriele Giannotti nel salto triplo.

Lorenzo Carlone vince nel salto in alto con la misura di 2,07 mentre l’Allievo Carlo Bresciani si piazza al sesto posto nella classifica generale (secondo di categoria) nel salto triplo.

Terzo e quarto posto rispettivamente per Viola Pieroni e Asia Salerno nel lancio del disco.

Nella tappa di Livorno del Campionato Toscano Individuale e di Società Prove Multiple, sesta l'Allieva Diana Amabile nell'eptathlon.

A Marignana, Irene Giambastiani vince il titolo di vice campionessa regionale di corsa in montagna categoria allieve e soddisfazione anche per il cadetto Fabrizio Pratali classificatosi al quinto posto.

A Saronno, nel campionato individuale di prove multiple, vittoria di Luca Dell'Acqua nel Decathlon e pass conquistato per i campionati italiani assoluti di prove multiple, in programma il 28 e 29 giugno prossimi a Rovereto.

Bellissima giornata di sport infine a Campi Bisenzio per i tanti atleti categoria cadetti/e impegnati.

Tra i risultati maggiormente significativi dei cadetti: quarto posto ex aequo per Gabriele Carignani e Sauro Fanucchi negli 80 metri; quinto posto per Marco Pardini nei 300 e terzo per Leonardo Pierotti nei 300 metri ostacoli. Tra le cadette, settima Martina Di Cesare negli 80 metri, terza Adriana Vannucci nei 1000 e terza Giada Bartolozzi negli 80 metri ostacoli.