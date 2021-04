Sport



Prima giornata Campionato Eccellenza: esce sconfitto il Tau contro il Perignano

domenica, 18 aprile 2021, 21:11

1-0

Fratres Perignano: Rizzato, Genovali, Tammaro, Gamba, Canali, Aliotta, Nannipieri (intervallo Pardera), Fiaschi (18' secondo tempo Andolfi), Remedi A., Remedi L. (28' secondo tempo Fabbrini), Sciapi (34' secondo tempo Campisi). A disposizione: Martinelli, Lazzerini, Nardi, Pinna, Marcon. Allenatore: Fabrizio Ticciati.

Tau Calcio: Citti, Magini L. (27' secondo tempo Manfredi), Lucchesi (43 secondo tempo Magini G.), Anzilotti (36' secondo tempo Maccagnola), Mancini, Fedi, Antoni, Niccolai, Ceceri (37' secondo tempo Rossi), Fazzini (16' secondo tempo Ricci), Benedetti. A disposizione: Donati, Pedretti Nerici, Ghilarducci, Quilici. Allenatore: Pietro Cristiani.

Arbitro: Mirko Borghi di Firenze (Bertelli e Scorteccia di Firenze)

Marcatori: 10' Remedi A.

Note: Ammoniti: Aliotta, Remedi A., Magini, Fedi, Rossi. Espulso: Niccolai.

Una sconfitta di misura, un esordio amaro per il Tau Calcio al ritorno in campo dopo sei mesi di inattività. La prima sfida di questo mini-campionato a 10 (i più lo chiamano torneo) vedeva gli amaranto altopascesi impegnati sull'ostico campo del Fratres Perignano.

Pronti via e i padroni di casa vanno in vantaggio: succede al decimo quando un'incertezza difensiva permette a Remedi (Alessandro, in campo c'è anche il fratello Luca) di recuperare palla e, solo davanti a Citti, di insaccare.

La reazione del Tau c'è, ma non si concretizza con azioni veramente pericolose.

Anche la ripresa vede i ragazzi di Cristiani pressare con costanza: poi al dodicesimo la doppia ammonizione per Niccolai porta il Tau a giocare in dieci. L'inferiorità numerica non cambia l'inerzia della gara, Tau in avanti e Perignano che controlla. Il risultato però non cambia, finisce così 1 a 0 per i rossoblu locali.

Domenica prossima si torna a giocare, questa volta al comunale di Altopascio: arriva il San Marco Avenza che ha battuto nettamente la Cuoiopelli.