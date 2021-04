Pro Cycling Team Fanini: Ylenia è la più combattiva

Altri articoli in Sport

mercoledì, 14 aprile 2021, 09:57

Impegno infrasettimanale per il Bcl, questa sera alle ore 21:00, sul parquet del palazzetto dello sport di via delle tagliate salirà lo Spezia Basket per disputare il recupero di quella che sarebbe stata la prima partita del girone di ritorno

martedì, 13 aprile 2021, 11:17

Fine settimana dolce-amaro per la Pugilistica Lucchese, impegnata in trasferta sia nella giornata di sabato che di domenica

martedì, 13 aprile 2021, 10:17

Per questo 2021 segnato ancora dalla pandemia in corso, Andrea Lanfri ha già in programma nuove e incredibili imprese: l’atleta lucchese darà inizio alle danze sabato 24 aprile, in occasione della Giornata Mondiale contro la Meningite

martedì, 13 aprile 2021, 08:48

La Federazione Italia di Scherma ha ripreso l'attività agonistica con la qualificazione interregionale ai Campionati Italiani Cadetti

lunedì, 12 aprile 2021, 18:44

Segni particolari: velocissima. Non ha ancora compiuto 18 anni, ma nei “suoi” 100 metri ha un personale di 11”39. Basta questo per presentare il nuovo acquisto della Virtus Lucca: a distanza di qualche mese dall’approdo della sorella Michaela, arriva in biancoceleste Amanda Obijaku

lunedì, 12 aprile 2021, 09:18

Al quarto incontro da professionista nelle MMA (Mixed Martial Arts), lo sport di combattimento che utilizza svariate tecniche e colpi di diverse arti marziali, è uscita fuori la vera dimensione di Filippo Fornaciari dopo che con destrezza ha imbrigliato costringendolo alla resa il biellese Nicolò Solinas