Pugilistica Lucchese ancora protagonista nel week-end

giovedì, 15 aprile 2021, 15:11

Una partita difficile sulla carta ed ancor più sul campo, lo Spezia Basket è una squadra ben strutturata e dotata di ottimi elementi capaci di fare molto male alle squadre avversari

mercoledì, 14 aprile 2021, 14:43

Gran bella soddisfazione per le giovani atlete della "Pro Cycling Team" di Manuel Fanini che qualche giorno fa, al primo trofeo Born To Win che si è svolto a Civitanova Marche, hanno disputato una eccellente prova, gagliarda, piena di contenuti tecnici, evidenziata dalla conquista della maglia della più combattiva della...

mercoledì, 14 aprile 2021, 09:57

Impegno infrasettimanale per il Bcl, questa sera alle ore 21:00, sul parquet del palazzetto dello sport di via delle tagliate salirà lo Spezia Basket per disputare il recupero di quella che sarebbe stata la prima partita del girone di ritorno

martedì, 13 aprile 2021, 11:17

Fine settimana dolce-amaro per la Pugilistica Lucchese, impegnata in trasferta sia nella giornata di sabato che di domenica

martedì, 13 aprile 2021, 10:17

Per questo 2021 segnato ancora dalla pandemia in corso, Andrea Lanfri ha già in programma nuove e incredibili imprese: l’atleta lucchese darà inizio alle danze sabato 24 aprile, in occasione della Giornata Mondiale contro la Meningite

martedì, 13 aprile 2021, 08:48

La Federazione Italia di Scherma ha ripreso l'attività agonistica con la qualificazione interregionale ai Campionati Italiani Cadetti