Sconfitta interna per Le Mura Spring nel derby contro Prato

mercoledì, 7 aprile 2021, 13:29

Cambia il percorso per puntare all'A2. È stata ufficialmente definita dalla Fipav la nuova formula per portare a termine i campionati di B1 in un periodo sempre più difficoltoso, dove i tempi sono sempre più ristretti per recuperare le tante partite rinviate a causa del covid

mercoledì, 7 aprile 2021, 12:26

Manuel Senni, talentuoso portacolori del Team 'Amore e Vita', e da anni nel giro della nazionale italiana, è stato investito ieri da un'automobile mentre si stava allenando sulle strade circostanti Savignano sul Rubicone

martedì, 6 aprile 2021, 15:53

Il pilota lucchese, quinto assoluto nell'appuntamento tricolore inaugurale del "Ciocco", pronto a saggiare le potenzialità della nuova Skoda Fabia R5 Evo sui chilometri del Rallye Sanremo, in programma nel fine settimana

martedì, 6 aprile 2021, 15:51

Il team lucchese, reduce dal primato "Under 25" conquistato al Rally Il Ciocco dal suo portacolori Thomas Paperini, è pronto a confrontarsi sulle strade del secondo appuntamento del Campionato Italiano Rally Sparco, con la Skoda Fabia R5 Evo "gommata" Pirelli ancora affidata al giovane pistoiese

martedì, 6 aprile 2021, 13:26

Segni particolari: velocissima. Non ha ancora compiuto 18 anni, ma nei “suoi” 100 metri ha un personale di 11”39

lunedì, 5 aprile 2021, 08:28

Francesca Lippi, la runner dell'ASD Canapino di Marlia, non si smentisce mai e soprattutto non demorde coltivando la sua passione runnistica anche in periodi di lockdown