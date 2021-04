Sport



Serie B femminile, le Mura Spring tornano da Siena sconfitte, ma a testa alta

lunedì, 26 aprile 2021, 20:42

Costone Siena - Le Mura Spring 60-44

(22-9; 29-21; 45-28)

Costone Siena: Sardelli 12, Barbucci 17, Dragoni 14, Pierucci 4, Bonaccini, Renzoni 3, Sabia, Dragone 2, Pastorelli 3, Sposato 4, Oliva 1, Balestrazzi, All. Meoni

Le Mura Spring: Nottolini, Maffei 8, Tamagnini, Pellegrini, Menchetti 4, Morettini 2, Cecchi 9, Ragghianti, Rapè 1, Michelotti 8, Salvestrini 12. All. Giannelli

Arbitri: Rossetti Samuele di Rosignano e Barbarulo Francesco di Vinci

Note: Tiri liberi Si 16/25; LU 9/10.

È mancato quel qualcosa in più alle Spring, il partire subito concentrate, la freddezza sotto canestro, il saper pressare senza farsi fischiare fallo, quel qualcosa che poteva far chiudere diversamente la gara. Reduci da una sconfitta casalinga inguardabile con Livorno, questa volta però tornano da Siena a testa alta.Ennesima partenza distratta delle lucchesi che si trovano al quarto mimuto già sotto 10-3, quando coach Giannelli chiama il time-out. La gara però va avanti con le senesi che trovano facilmente la via del canestro, mentre le ospiti sbagliano anche facili occasioni. Gli ultimi due minuti, siamo giunti al 22-5, la gara inizia a cambiare, le Spring acquistano più lucidità e si portano sul 22-9 alla chiusura.Il secondo quarto le ospiti lo iniziano come avevano chiuso il precedente e dopo due minuti sono sotto la doppia cifra (22-13). Il quarto prosegue con le Spring che tentano di ricucire, ma non riescono nella spallata. La partita è comunque aperta (29-21).Al rientro dall'intervallo lungo è gara vera, con le ospiti che si fanno minacciosamente sotto al settimo minuto (33-28). Le padrone di casa reagiscono e con l'esperienza in poco più di un minuto riescono a portare a casa sei tiri liberi che le riportano in sicurezza (39-28).Altri tre liberi e due canestri dal campo fanno chiudere sul 45-28. Ultimo quarto da accademia, nonostante i centri di Maffei e le due bombe di Salvestrini le Spring non riescono più a tornare sotto la doppia cifra.

"Dovendo riadattare la squadra all'assenza di lunghi di ruolo - commenta coach Giannelli - stiamo crescendo con un'altra identità tecnica. Comunque un brave alle ragazze".

Prossimo impegno al Palatagliate il 1 maggio ore 18,00 contro Number 8 San Giovanni Valdarno.