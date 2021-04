Sport



Un Rallye Sanremo di novità per Rudy Michelini: atteso protagonista su Skoda Fabia R5 Evo

martedì, 6 aprile 2021, 15:53

Saranno le potenzialità della nuova evoluzione di Skoda Fabia R5 ad accompagnare Rudy Michelini sulle strade del Rallye Sanremo. Il pilota lucchese, reduce dalla quinta posizione assoluta conquistata al Rally Il Ciocco, avrà a disposizione la Skoda Fabia R5 Evo del team P.A. Racing, vettura che vanta gli ultimi aggiornamenti tecnici previsti dalla Casa madre.

L'occasione, per il portacolori della scuderia Movisport, di poter dare continuità di risultati a margine della conquista della terza posizione nella classifica del Campionato Italiano Rally Asfalto, confronto che il driver ha posto come obiettivo stagionale e che, sulle strade del primo appuntamento, ha confermato la bontà di un disegno ben strutturato.

Ad affiancare Rudy Michelini sarà Michele Perna, parte integrante di un progetto che vedrà ancora coinvolta Michelin per quanto riguarda la fornitura di pneumatici. Un cambio di vettura, dalla Volkswagen Polo R5 che ha contraddistinto la partecipazione al Tricolore 2020 e l'avvio della stagione corrente, alla nuova evoluzione di Skoda Fabia R5, esemplare che - nella sua versione più tradizionale - ha accompagnato Rudy Michelini sulle strade del Campionato Italiano Rally 2019.

"Ringrazio P.A. Racing per avermi dato la possibilità di poter saggiare le caratteristiche della loro nuova Skoda Fabia - il commento di Rudy Michelini - sulla Polo avevamo raggiunto un livello di feeling importante, sarà fondamentale cercare di calarsi rapidamente nelle caratteristiche della vettura. Il livello proposto dal Rallye Sanremo, in termini di iscritti, ha confermato tutto il blasone di questo campionato, già evidenziato in occasione dell'apertura al Ciocco".

Il Rallye Sanremo vedrà la partenza alle ore 16.15 di sabato 10 aprile. Otto, le prove speciali che daranno il secondo responso al Campionato Italiano Rally Sparco, contesto che beneficerà di un ritorno mediatico di assoluto livello, sia a livello web che televisivo.