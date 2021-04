Vince Lidia Radoi (Puliti Lucca) la prima gara regionale di sciabola della stagione

Altri articoli in Sport

martedì, 13 aprile 2021, 11:17

Fine settimana dolce-amaro per la Pugilistica Lucchese, impegnata in trasferta sia nella giornata di sabato che di domenica

martedì, 13 aprile 2021, 10:17

Per questo 2021 segnato ancora dalla pandemia in corso, Andrea Lanfri ha già in programma nuove e incredibili imprese: l’atleta lucchese darà inizio alle danze sabato 24 aprile, in occasione della Giornata Mondiale contro la Meningite

lunedì, 12 aprile 2021, 18:44

Segni particolari: velocissima. Non ha ancora compiuto 18 anni, ma nei “suoi” 100 metri ha un personale di 11”39. Basta questo per presentare il nuovo acquisto della Virtus Lucca: a distanza di qualche mese dall’approdo della sorella Michaela, arriva in biancoceleste Amanda Obijaku

lunedì, 12 aprile 2021, 09:18

Al quarto incontro da professionista nelle MMA (Mixed Martial Arts), lo sport di combattimento che utilizza svariate tecniche e colpi di diverse arti marziali, è uscita fuori la vera dimensione di Filippo Fornaciari dopo che con destrezza ha imbrigliato costringendolo alla resa il biellese Nicolò Solinas

domenica, 11 aprile 2021, 13:06

Questa volta Davide non ce l'ha fatta ad abbattere Golia, ma di sicuro lo ha spaventato, tenendolo in scacco per i tre quarti della partita, poi la fatica li ha sopraffatti e la triglia livornese non si è fatta scappare l'occasione, chiudendo la partita con ampio margine

sabato, 10 aprile 2021, 23:19

Si chiude con una vittoria, l’ottava del proprio campionato, la stagione regolare del Gesam Gas e Luce Lucca che dà continuità alla buona prova offerta sette giorni fa contro la Virtus Bologna espugnando l’ostico Palavespiana di Campobasso per 49-62