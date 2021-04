Sport



Week-end 'chiaro-scuro' per la Pugilistica Lucchese

martedì, 13 aprile 2021, 11:17

Fine settimana dolce-amaro per la Pugilistica Lucchese, impegnata in trasferta sia nella giornata di sabato che di domenica.



L'inizio del week end è stato all’insegna del successo: sabato 10 il Maestro Giulio Monselesan ha accompagnato i suoi pugili a Reggio Emilia, dove il professionista Marvin Demollari ha affrontato otto riprese di sparring con due diversi avversari locali, entrambi professionisti (di cui un aspirante contendente al titolo nella sua categoria di peso), per prepararsi in vista del match del 23 aprile.



Nel pomeriggio invece largo ai debuttanti, con l’Élite 2a serie Dezjan Tabaku che ha disputato uno splendido primo match, portando a casa una vittoria meritata, arrivata dopo una lunga preparazione.



Ben più magro il bottino di domenica 11, nella spedizione a Latina. Apre le danze Noemi Garofano, Junior 60kg, che ritrova finalmente la giusta verve, mostrando sensibili miglioramenti rispetto all’inizio dell’anno. La sua ottima prestazione non è però sufficiente ad impressionare i giudici, che assegnano una vittoria al limite all’avversaria, pugile di casa.

Esito negativo anche per lo Youth 70kg Achraf Lekal, che trovatosi davanti un avversario molto pericoloso non riesce a boxare con la solita spensieratezza, offrendo una prestazione inferiore a quelle viste finora.



Lascia l’amaro in bocca anche il pari di Sasha Mencaroni, Schoolboy 38kg, protagonista di un match intensissimo, in cui riesce a prevalere sull’avversario nella prima e nella terza ripresa, ma perdendo nella seconda.



Unica nota positiva della trasferta laziale la vittoria dell’Élite 2a serie 69kg Matteo Di Santoro, che riesce ad imporsi sul suo avversario, dimostrando i suoi miglioramenti a livello tecnico dopo ogni incontro disputato.



La nota più stonata della giornata è la sconfitta per sospensione cautelare di Andrea Bardazzi, Élite 2a serie 64kg. Nel corso della prima ripresa, condotta come suo solito in modo molto tecnico sulla lunga distanza, va inavvertitamente incontro ad un potente gancio sferrato dall’avversario, che lo manda momentaneamente al tappeto. Fulminea quindi la decisione dal suo angolo di interrompere l’incontro, in modo da non impedirgli di competere negli impegni già fissati per le prossime settimane.