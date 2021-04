Sport



Week-end intenso per la Virtus

lunedì, 19 aprile 2021, 15:44

Fine settimana ricco di soddisfazioni, ottimi risultati e buone indicazioni per il futuro per gli atleti dell’Atletica Virtus Lucca impegnati su vari fronti e nelle diverse specialità. Il primo acuto arriva da Nicky Russo che si aggiudica la tappa di Jesolo dell’Italian Para Athletics Challenge nella gara di getto del peso con la misura di 12,88 che gli permette di scrivere anche il record italiano nella categoria F35. Si prosegue con il meeting regionale di Firenze, organizzato da Atletica Firenze Marathon, dove si registra il capolavoro di Martina Bertella vincitrice nei 150 metri con l’ottimo tempo di 18,67. Nella stessa specialità quattordicesimo posto per la Junior Giulia Pierotti. Nei 150 maschili buone le prove di Lorenzo Dumini piazzatosi al quarto posto, di Nassim Moraytel al sesto, dello Junior Lorenzo Galeotti al settimo e dell’Allievo Daniele Linari. Nella gara dei 300, dodicesimo posto per Federico Fragnelli.

Ci spostiamo poi a Cecina, alla manifestazione organizzata da C.G. Atletica Costa Etrusca, dove nel lancio del disco ci sono il quarto posto della barghigiana Viola Pieroni che centra il record stagionale (34,75), il sesto di Veronica Biagioni al record personale (33,06) e l’undicesimo della Junior Diana Parducci. Quarta Martina Della Bartola nel lancio del martello. Personal best anche per Clarice Gigli nella gara dei 300 (43,88). Bene i mezzofondisti Davide Bertoli e Melaku Lucchesi rispettivamente sedicesimo e diciannovesimo nei 1500.

Dalla Puglia arrivano gli ottimi risultati di Vito Di Bari nella terza prova del C.D.S. di marcia 10 km e di Antony Possidente nel getto del peso i cui punteggi si sommano a quello di squadra per il campionato di società assoluto su pista 2021 utile a mantenere il diritto di partecipare alla Serie A Oro in programma a settembre a Caorle.

Il week end si chiude con l’attesissimo appuntamento della prova regionale del campionato italiano dei 10000 metri, valido per l’assegnazione dei titoli toscani per le categorie Assoluti, Promesse, Juniores e Master maschili e femminili. A Santa Maria a Monte, nella gara organizzata dall’Atletica Cascina in collaborazione con la Polisportiva La Perla Braccio Forte Braccio, la Virtus registra la bellissima vittoria di Marina Senesi nei 3000 alle cui spalle, in seconda posizione, si piazza Irene Giambastiani, seguita al sesto e al settimo posto da Emma Puccetti e da Azzurra Landucci, tutte categoria Allieve. Nei 3000 maschili terzo ottimo posto per l’Allievo Leonardo Quilici. Nei 10000 buon esito per Simone Orsucci, Patrizio Carrara, Fabio Pizzo e per lo Junior Filippo Sodini, ventunesimo all’esordio in questa gara.

Continua infine il raduno azzurro per Roberto Orlando, campione italiano invernale di lancio del giavellotto, che sarà a Tirrenia fino a mercoledì 21 aprile dove prosegue la preparazione in vista dei prossimi eventi internazionali.