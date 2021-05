Sport



A Cintolese nel trofeo Iozzelli Cipollini stacca tutti in salita, viene ripreso, ma conquista il podio

domenica, 9 maggio 2021, 21:13

di Valter Nieri

I migliori ciclisti della Toscana si sono dati appuntamento a Cintolese, nel comune di Monsummano Terme, per il 43.o Trofeo Iozzelli Walter, valevole anche come 20.o Trofeo Giuseppe Tofanelli, riservato alla categoria allievi e organizzato dal Circolo Ricreativo Cintolese.

La gara, trasmessa in diretta streaming da Toscana Sprint è stata di alto livello, combattuta su un tracciato ondulato di un circuito lungo da ripetersi cinque volte per un totale di km. 56 con l'asperità della Grotta Giusti nei chilometri conclusivi dalla pendenza non molto ripida ma che però ha inciso nel fare selezione.

All'ultimo passaggio, a pochi chilometri dal termine, questa salita ha messo in mostra le doti di scattista di Edoardo Cipollini andato in fuga erogando una buona potenza e salendo con agilità, tanto da guadagnarsi un massimo di 17 secondi di vantaggio sul gruppo. La sua reattività in salita non è nuova e sicuramente queste caratteristiche meritano di essere approfondite e migliorate dal team della Fosco Bessi di Calenzano.

Peccato per lui che a circa due km. dal traguardo il suo rivale numero uno negli arrivi in volata, Alessandro Failli, abbia visto premiare la sua riconcorsa organizzata dalla sua squadra, per preparare lo sprint conclusivo.

Prima dell'arrivo ancora diverse emozioni hanno tenuto vivo l'interesse grazie agli spunti di Bertolli e Giusfredi. Su quest'ultimo si univa nella fuga Riccardo Lorello, compagno di squadra di Cipollini, che allungava di nuovo rimanendo da solo in testa a meno di un chilometro dall'arrivo, affiorando in lui la possibilità di interrompere la sua serie di piazzamenti e fare finalmente centro.

Ma anche in questa circostanza l'atleta fiorentino veniva beffato proprio sulla riga del traguardo dallo sprint del gruppo che per pochi centimetri di gomma veniva vinto dal valdarnese Alessandro Failli, al terzo successo stagionale, che superava nell'ordine Matteo Perselli che si aggiudicava il titolo provinciale di Pistoia, ed uno straordinario Edoardo Cipollini che nonostante abbia speso molto ha riservato le ultime energie per cercare di spuntarla allo sprint come già successo in altre occasioni.

Soltanto negli ultimi metri è stato superato di pochi centimetri chiudendo al terzo posto e conquistando un podio che vale più di un successo per le dinamiche dispendiose e generose mostrate, facendo vedere che ha i numeri per imporsi anche per distacco ed una muscolatura reattiva anche quando la strada sale. Soltanto quarto Riccardo Lorello che ce la sta mettendo tutta per vincere la sua prima gara stagionale.

Per i colori lucchesi oltre a Cipollini da rilevare il nono posto di Thomas Del Frate in forza al team Valdinievole. Gli organizzatori hanno perfettamente messo a punto le misure di prevenzione anti-covid, consentendo lo svolgimento dell'evento in piena sicurezza. Egregio anche il lavoro del direttore di corsa Giovanni Viscusi e della vice direttrice Cinzia Simonetti.



ORDINE DI ARRIVO

1.o Alessandro Failli (Olimpia Valdarnese) che compie i km. 56 alla media di 40

2.o Matteo Perrelli (Pol. Milleluci) s.t.

3.o Edoardo Cipollini (AC Fosco Bessi Calenzano) s.t.

4.o Riccardo Lorello (AC Fosco Bessi Calenzano) s.t.

5.o Valerio JustinNathanie (Speedy Bike Work Service) s.t.