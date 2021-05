Sport



A Montespertoli Edoardo Cipollini coglie con una volata imperiosa il terzo successo stagionale

domenica, 23 maggio 2021, 20:43

di Valter Nieri

Edoardo Cipollini coglie il terzo successo stagionale, più volte sfiorato con diversi podi, superando allo sprint un nutrito lotto di concorrenti ed aggiudicandosi per la Giornata Azzurra la 1.a Coppa Città di Montespertoli, riservata alla categoria allievi.

Continuano ad aumentare le performance del sedicenne ciclista lucchese lanciato dal Pedale Poli, più volte protagonista sia nelle salite, sia in volata. La gara, organizzata dal Velo Club S.C.Empoli, era riservata alla categoria allievi e limitata a 140 partenti per motivi di sicurezza. Un bel circuito di km. 3,300 da ripetersi 15 volte per un totale di km. 48, ondulato con una ascesa finale prima dell'arrivo piuttosto impegnativa dove ci sono state diverse schermaglie senza però una fuga consistente.

Il ritmo impresso piuttosto sostenuto ha reso la gara selettiva ad ogni giro. All'arrivo il gruppo si è ricompattato e l'atleta della Fosco Bessi Calenzano ha avuto la meglio sui velocisti di giornata, superati con ampio margine a braccia alzate. Al posto d'onore si classificava Alberto Antonino Cavallaro mentre a completare il podio ed il successo di squadra della Fosco Bessi si registrava il terzo posto di Riccardo Lorello.

"La forte andatura - dice soddisfatto Edoardo - ha reso la corsa molto selettiva. In salita hanno provato a staccarsi Failli ed i miei compagni Lorello e Petri, ma il gruppo è sempre ritornato sotto. Sul finale devo ringraziare i miei compagni di squadra ed in particolare Marco Merola per avermi tirato la volata. Merola mi ha portato ai 250 metri quando sono partito io vincendo con largo margine di vantaggio. Un successo che dedico a tutta la squadra."

Edoardo sta sempre più dimostrando, anche grazie al suo fisico magro, un importante rapporto watt/kg. sulle salite, almeno su quelle adattate per il momento ai ragazzi della sua età. Ed anche fra la Val di Pesa e la Val d'Elsa è emersa la sua completezza più volte dimostrata su ogni tracciato, sia nell'affrontare con agilità le salite che allargando i gomiti dando sfogo alle sue doti esplosive sprigionando sui pedali in pochi secondi tutta la sua potenza. Da rilevare anche l'ottimo sesto posto di giornata del lucchese Leonardo Sica, passista veloce dell'USD Montecarlo. Direttore di corsa: Rampogni Sanzio e Simonelli Cinzia. La Giuria era composta dal presidente Barbara Lorenzini e dal Giudice di arrivo Sofia Guarducci.



Ordine di Arrivo

1.o Edoardo Cipollini (AC Fosco Bessi Calenzano) alla media di 40,393

2.o Alberto Antonino Cavallaro (UC Coltano Grube Costruzioni) s.t.

3.o Riccardo Lorello (AC Fosco Bessi Calenzano) s.t.

4.o Tommaso Bambagioni (S.C. Pedale Toscano Ponticino) s.t.

5.o Giacomo Belloni (ASD Team Stradella) s.t.6.o Leonardo Sica (USD Montecarlo Ciclismo) s.t.