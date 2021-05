Sport



A Zola Predosa vince Omati mentre Cipollini è solo sesto

domenica, 2 maggio 2021, 19:22

di Valter Nieri

Non è riuscito il tris a Edoardo Cipollini, impegnato stamani nel 33.o G.P. Città di Zola a Predosa nei pressi di Bologna.

La gara, riservata alla categoria allievi, si snodava su due giri piani di km. 20 per poi deviare negli ultimi 18 chilometri su un tracciato ondulato con una salita di circa 3 km. e mezzo nel finale a San Lorenzo in Collina, dove scollinava per primo nel G.P.M. lo slovacco Matthias Schwarzbacher, seguito da Omani e Bertolli. Ricomposto un gruppo di 18 unità, nel tratto in pianura ai due km. dal traguardo scattava Omani che guadagnava una decina di metri conservati fino alla conclusione.

I grandi favoriti sfilacciavano in uno sprint allungato uno ad uno con Edoardo Cipollini che giungeva sesto, precedendo un altro lucchese che si è distinto fra i protagonisti della gara: Tommaso Pini della Giusfredi Macolive. Soltanto ottavo il valdarnese Alessandro Failli del G.S. Olimpia Valdarnese.

Gli atleti della Fosco Bessi di Calenzano piazzavano per il secondo giorno consecutivo al posto di onore Lorello Riccardo, mentre completava il podio Enea Sambinello della Pol. Fiumicinese. Gli atleti della Fosco Bessi di Calenzano hanno comunque mostrato impegno e spirito di sacrificio. È mancata loro un po' di astuzia nel non farsi sorprendere dall'azione fulminea del vincitore, avendo dovuto controllare meglio l'ultimo chilometro.



LO SLOVACCO SCHWARZBACHER, UN CORRIDORE SOSTENUTO DAL TEAM FRANCO BALLERINI DI PISTOIA

Nelle due gare italiane, lo slovacco Matthias Schwarzbacher ha mostrato ottime qualità ed una varietà di corsa con buone attitudini in salita. Agevolate le sue partecipazioni dal Team Franco Ballerini di Pistoia che potrebbe ingaggiarlo per la prossima stagione, ieri era giunto terzo nella 33.a Coppa dei Lavoratori di Calenzano vinta da Alessandro Failli. Il sedicenne slovacco avrà riservata, per regolamento, un'altra sola partecipazione in Italia e poi dovrà recarsi a correre in un altro paese, dal momento che in Slovacchia sono annullate tutte le corse ciclistiche dilettantistiche per le normative anti-covid.

L'EVOLUZIONE DI EDOARDO CIPOLLINI

Lusinghiero l'avvio stagionale del ciclista lucchese lanciato dal Pedale Lucchese Poli. Anche a Zola Petrosa, pur non cogliendo il successo pieno, si è fatto notare ai vertici nei momenti salienti della gara, tenendo bene nelle poche salite affrontate con determinazione e nella sua evoluzione questo è un aspetto importante che lascia ben sperare per le prossime gare.

Per lui già due vittorie, un terzo posto, un quinto posto ed un sesto posto, senza considerare la caduta di Monte S. Quirico dove poteva ambire all'ennesimo podio. La Fosco Bessi ha colto il successo di giornata andando a vincere in Sardegna nella categoria juniores con Niccolò Sitera.

ORDINE DI ARRIVO

1.o Filippo Omati (V.C. Pontenure 1957 F.Zeppi) che compie i 58 km. del tracciato alla media di 42,2502.o Lorello Riccardo (Fosco Bessi Calenzano) s.t.3.o Enea Sambinello (Pol. Fiumicinese) s.t.4.o Matthias Schwarzbacher (SK Zeleziarne Podbrezova) s.t.5.o Mattia Maioli (Pol. Fiumicinese)6.o Edoardo Cipollini (Fosco Bessi Calenzano) s.t.7.o Tommaso Pini (Giusfredi Macolive) s.t.8.o Alessandro Failli (G.S. Olimpia Valdarnese) s.t.