"Abbiamo poco tempo per recuperare, ma faremo di tutto per vincere"

lunedì, 31 maggio 2021, 18:42

Un altro grande risultato per gli amaranto di Cristiani che conquistano tre punti preziosi e balzano al secondo posto in classifica. Un inizio settimana importante per il Tau Calcio Altopascio che, reduce dalla vittoria contro il San Miniato Basso di domenica, si prepara per la trasferta contro la Massese, fissata per mercoledì 2 giugno.

«È andata benissimo - commenta il mister Pietro Cristiani -: il San Miniato Basso è una squadra insidiosa, ma abbiamo lavorato molto e con grande attenzione e il risultato lo abbiamo raggiunto. La menzione d'onore va, per forza, a Rossi e ad Antoni: entrambi hanno dato delle prestazioni di altissimo livello».

«Abbiamo pochissimo tempo per recuperare le energie - prosegue -: abbiamo 48 ore di tempo per tornare in campo con la condizione, fisica e mentale, ottimale. Il risultato di ieri ci dà uno slancio indispensabile per affrontare la Massese».

«Adesso è impossibile fare pronostici - conclude -: l'unica cosa che sappiano è che dobbiamo fare punti. Noi come Tau siamo degli "outsider" e siamo stati capaci di mettere in discussione le prime posizioni. Mesi fa non era prevedibile, né pensabile, ma ci siamo riusciti. Faremo di tutto per vincere, ma il valore dell'avversario lo conosciamo bene».