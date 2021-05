Sport



Al via la prima 'Ciclopedalata pucciniana'

giovedì, 6 maggio 2021, 13:51

Prende il via la macchina organizzativa che porterà, alla fine di agosto, allo svolgimento della prima edizione della "Ciclopedalata Pucciniana" non competitiva. L'organizzazione dell'evento è affidata all'Associazione sportiva dilettantistica Team Chronò di Lucca del presidente Paladino Meschi e si svolgerà nei giorni di sabato 28 e domenica 29 agosto, suddividendosi su tre percorsi, diversi per lunghezza e grado di difficoltà.

Che avranno come filo conduttore l'attraversamento e il collegamento fra loro di tutti i luoghi pucciniani della provincia di Lucca, dalla città capoluogo alla Versilia, fino alla Valle del Serchio. Un progetto interessante sia dal punto di vista culturale che sportivo, finalizzato alla promozione e valorizzazione del territorio e di una delle sue massime eccellenze, ovvero sia la figura di Giacomo Puccini. L'iniziativa – che verrà poi ripetuta con cadenza annuale – ha già riscosso l'interesse e l'attivo coinvolgimento della Camera di Commercio di Lucca – a supporto della campagna "The Lands of Giacomo Puccini" - e di Lucca Promos, ma gli organizzatori hanno contatti in corso per far "scendere in campo" anche tutte le singole amministrazioni comunali interessate dal percorso, la Provincia di Lucca e la Regione Toscana. "Si tratta di un progetto – afferma il presidente Meschi – al quale lavoravamo da tempo e che l'emergenza sanitaria ci ha costretti giocoforza a rimandare. Ma adesso ci siamo e la macchina organizzativa può entrare nel vivo: per quest'anno la manifestazione si svolgerà a fine agosto, ma dal 2022 in poi è nostra intenzione mandarla in scena all'inizio della primavera, in modo che essa rappresenti anche un elemento di richiamo turistico durante la cosiddetta bassa stagione. E per questa ragione abbiamo già scelto le date anche per il prossimo anno, che saranno quelle di sabato 2 domenica 3 aprile". "In questi giorni - chiude il presidente del Team Chronò - sono in corso i contatti con le varie istituzioni coinvolte territorialmente, perché è nostra massima cura coinvolgere tutti in un evento legato a una figura universale come appunto lo è Giacomo Puccini. Ma al tempo stesso lavoreremo per coinvolgere anche altri soggetti legati al mondo della cultura e del turismo, così da creare un pacchetto di iniziative collaterali alla manifestazione sportiva. Nelle prossime settimane sveleremo i tre percorsi e apriremo ufficialmente le iscrizioni, con l'auspicio che questo possa diventare nel tempo un evento di richiamo per il nostro territorio sotto tanti punti di vista".