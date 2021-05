Sport : basket serie d



Bama vince nonostante le assenze

lunedì, 3 maggio 2021, 14:16

BAMA ALTOPASCIO 55

FROGS CASTELFRANCO 44

(17-14; 35-24; 51-30; 55-44)

Arbitri: Belgodere e Cecchini

BAMA: Del Frate 9, Vanacore 4, Bondì 16, Iozzelli, Jeffrey 11, Creati 3, Cedolini 3, Bianchi, Stefanini, Cartacci 6, Chiti 3, Lorenzi n.e. All. Giuntoli

CASTELFRANCO: Daini, Maggiorelli 1, Vallini 17, Bianchini, Mandroni, Fiorenza 2, Maltese 5, Castellacci, Deiana 7, Nguyen, Pertici 3, Giungato 9. All. Iacopini

"E tutto va come deve andare" cantava Max Pezzali. Sì, tutto è andato come da pronostico, anche se vista la settimana con presenze all'allenamento più idonee ad una briscola, o al massimo un burraco, piuttosto che al basket c'era qualche timore.

Così come c'era timore che per avere rotazioni sopra il minimo sindacale coach Giuntoli abbia dovuto utilizzare anche Cartacci, zoppicante, e Cedolini, che ha giocato senza produrre scatti per non peggiorare il problema muscolare. Ne è uscito un match godibile per alcuni tratti, inguardabile per altri. Alla fin fine la notizia più bella è stata finalmente una percentuale dall'arco degna delle mani rosablù.

Un 5 su 10 dai 6,75 che si spera sia il viatico verso medie costantemente più consone. Nel primo quarto regna l'equilibrio con i ragazzi di Iacopini molto più reattivi degli altopascesi. Castelfranco infatti applica alla lettera una delle prerogative essenziali di una squadra che vuole vincere: i rimbalzi in attacco.

I Frogs si buttano su ogni pallone come se fosse l'ultimo ad ogni tiro dei compagni, spesso strappandolo di mano agli atleti Giuntoli Band, che invecead ognti tiro si fermano in contemplazione, sperando che il proprio compagno faccia canestro. "Le partite quasi sempre le vincono le squadre che vanno a rimbalzo in attacco come se andassero in guerra" recitava coach Tanjevic. Parole sante, da scolpire nella pietra.

Se ora basta altro per avere un referto rosa in futuro, quando il coefficiente di difficoltà salirà, non basterà. 17-14 sulla prima sirena con ottimi Bondì e Del Frate (2 su 2 dall'arco). Secondo quarto e sulle rotazioni il Bama trova punti preziosi da Cartacci e rimbalzi a vagonate da Bini Enabulele, mentre Cedolini, Bondì e Creati colpiscono dai 6,75. Sul fronte opposto Giungato e soprattutto l'ottimo Vallini non mollano.

Alla pausa lunga il gap è in doppia cifra (35-24) e la terza frazione vede il Bama andare oltre il ventello (51-30) mostrando sprazzi di buon basket. Ultimo periodo e la zone press di Iacopini, unita a stanchezza, rotazioni e deconcentrazione totale dei rosablù, permette ai Frogs di rosicchiare lentamente il gap. Approfittando soprattutto di un attacco altopascese sterile come una sala operatoria (la miseria di 4 punti segnati in 10').

Finisce con il solito attacco asfittico (55 punti segnati) e la solita difesa affidabile (44 punti concessi). Se sulle tribune del vetusto PalaBox ci fosse stato Bozo Maljkovic sarebbe impazzito dalla gioia. Adesso pausa salvifica in attesa della fase ad orologio (16/5) con calendario da definire, vista l'agevole vittoria della Libertas Lucca a Pescia. Fatto questo che dimostra come, nonostante le assenze, con una prestazione quasi sufficiente quei due punti sarebbero stati rosablu. Speriamo non pesino nella seconda fase.