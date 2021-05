Sport



Basket Le Mura Lucca, coach Andreoli si presenta: “Orgoglioso di arrivare in una piazza storica”

sabato, 29 maggio 2021, 08:16

Idee chiare e propositive per offrire al pubblico di fede biancorossa del PalaTagliate una pallacanestro frizzante. Sono questi i propositi principali esposti dal neo coach del Basket Le Mura Lucca Luca Andreoli nel corso di una conferenza stampa tenutasi presso lo splendido scenario dell’Ego Park presso l’Ego Wellness Resort di Renato Malfatti. Pronto a lavorare nuovamente nella città dell’arborato cerchio, il tecnico bolognese infatti vanta dei trascorsi come allenatore delle categorie giovanili del Le Mura Spring (uno dei quattro club che hanno dato vita al progetto New Generation), Andreoli ha sposato in toto il nuovo piano sportivo allestito dai dirigenti lucchesi. Per il tecnico emiliano la stagione 2021-2022 sarà la quarta alla guida di un quintetto di Serie A1 dopo il soddisfacente triennio alla guida della Pallacanestro Vigarano.

“Sono contento di arrivare in una società storica del basket femminile italiano, con i tifosi che vogliono vedere sia i risultati che unteam capace di trasmettere energia ogniqualvolta metteremo piede sul parquet.” – ha dichiarato Luca Andreoli- “Lavorare ancora una volta con Zazzaroni sarà un vantaggio visto che conosciamo il modus operandi l’uno dell’altro. La scelta delle straniere è stata sempre molto oculata. Questo si tratta di un progetto stimolante che sarà basato sulle giovani e su un gioco offensivo elettrizzante. Vogliamo impiantare un’identità precisa fin dagli inizi del campionato. Tutto ciò partirà dalla ricerca dell’equilibrio, per inserire al meglio anche le giovani, in modo riversare sul parquet un’alta intensità. L’obiettivo, al livello di classifica, è quello di centrare i playoff. Alla luce di questi primi movimenti di mercato, credo che ci aspetterà una Serie A1 veramente molto competitiva ma noi ci faremo trovare certamente pronti. Nel corso della mia giovane carriera, iniziata precocemente più di dieci anni fa, ho avuto la fortuna di aver incontrato sulla mia strada tanti ottimi allenatori che mi hanno lasciato qualcosa.” A Lucca Andreoli potrà contare nuovamente su capitan Maria Miccoli (unica confermata del roster della passata stagione), cestista con cui ha lavorato in terra ferrarese nella stagione 2018-2019.

Sulla stessa lunghezza d’onda il direttore generale Ennio Zazzaroni. Dopo aver messo a segno gli arrivi di Sydney Wiese e Julia Blake Dietrick (tornata in A1 a cinque anni dall’annata con l’Azzurra Orvieto), il dg bolognese sta lavorando alacremente per completare l’ingaggio di un pivot comunitario e del comparto di italiane. “Luca è il coach adatto per questo nuovo progetto che stiamo costruendo.” – è il parere di Zazzaroni- “Sul mercato stiamo sondando una guardia vigorosa, con proprietà di palleggio e di passaggio. Posso dire che a breve potremmo annunciare il centro: abbiamo una trattativa in fase avanzata. Vi confermo che Miccoli sarà l’unica cestista confermata dello scorso campionato. Nei prossimi giorni, inoltre, verrà svelato da chi sarà composto lo staff tecnico che affiancherà Luca Andreoli.”