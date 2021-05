Sport



Basketball Club Lucca supera i dragoni di Prato

domenica, 2 maggio 2021, 20:46

17/23 – 36/29 – 62/50 – 80/71

17/23 – 19/6 – 26/21 – 18/21

Basketball Club Lucca: Lippi 5, Piercecchi 3, Barsanti 27, Cattani , Succurto , Spagnolli 13, Giovannetti 7, Simonetti 8, Volterrani, Lombardi 11, Pierini 6, Perfetti. All. Tonfoni, Ass, Pizzolante, Ass. Nicolosi

Pall. 2000 Prato: Danesi, Magni, Navicelli, Ndoye, Saccenti, Patrascan, Smecca, Vannini, Fantini, Pittoni, Marini, Zardo. All. Pinelli, Ass. Gabbiani

Prima partita della seconda fase del campionato di serie C Gold, Basketball Club Lucca ospita i dragoni di Prato, palla che vola in aria e possesso per i padroni di casa e primi due punti, Bcl che torna a giocare sotto la guida del suo coach Tonfoni dopo oltre 30 giorni di assenza, insieme al coach è rientrato anche tutto lo staff tecnico e in panchina ci sono sia Piercecchi che Lippi da poco anche loro rientrati.

Una buona prima parte dei padroni di casa li tiene in vantaggio per quasi la totalità del primo quarto, solo sul finale il Prato riesce ad impattare ed effettuare il sorpasso per fare suo il primo quarto.

Si riprende a giocare con azione decisamente concitate da ambo le parti, è un Bcl molto intraprendente che lascia pochi spazi di gioco all'avversario, dopo sei minuti, sono solo due i punti che il Bcl ha concesso agli ospiti, è di 13/2 il parziale maturato per il 30/25.

Sono i bianco/rossi a spingere sull'acceleratore, sotto gli incessanti stimoli di un iperattivo coach Tonfoni, quello del Basketball Club Lucca è un quarto da incorniciare, 36/29 sul tabellone e la sirena manda tutti negli spogliatoi per l'intervallo.

Il Bcl rientra in campo con la stessa precisa determinazione con la quale aveva chiuso il secondo quarto, spinge forte, davvero quella che oggi si vede in campo sembra essere un nuovo Basketball Club Lucca, rigenerato, più convinto delle sue possibilità, più consapevole di non essere inferiore a nessuno.

Il divario aumenta sono dodici i punti che separano le due squadre, alla terza sirena sul tabellone si legge 62/50

Ultimo quarto, denso di aspettative e di voglia di vincere, ci sono però ancora dieci minuti da giocare e non saranno i minuti più facili da far trascorre, è il Prato adesso che sta attingendo a tutte le sue forze per aumentare l'intensità difensiva e cercare di recuperare il gap.

Il Prato riesce a recuperare 9 dei dodici punti che lo separavano dai ragazzi di Tonfoni, per il Bcl è il momento di riordinare l'idee e mantenere sangue freddo, la veemenza degli ospiti li sta mettendo in difficoltà a 4 minuti dal termine sono tre i punti di vantaggio che hanno i bianco/rossi.

A dare tranquillità ci pensa Barsanti con una delle sue bombe da tre, adesso la strada del Bcl va in discesa, gli ospiti sembrano essersene reso conto, non hanno più l'incisività dei primi minuti, alla fine faranno loro il quarto, ma il tabellone non lascia dubbi, è la prima ed importantissima vittoria del Basketball Club Lucca 80/71 e la seconda fase inizia sotto i migliori auspici.