Bcl ospita la Synergy Basket Valdarno al Palatagliate

venerdì, 14 maggio 2021, 18:49

Terza di campionato per il BcL da giocarsi tra le mura amiche del Palatagliate, l'inizio della partita è fissato per le 21:15 di sabato 15 maggio quando sul parquet scenderà la Synergy Basket Valdarno, ultima classificata del girone C con ma con due vittorie.

Tonfoni avrà a disposizione quasi tutto il roster, tranne un paio di under che invece saranno impegnati con la U18 Gold, il resto della truppa ha seguito tutti quanti gli allenamenti in programma nella settimana con un occhio particolare a favorire il recupero fisico degli ultimi rientrati dopo il Covid.

Particolare attenzione, dedicandogli buona parte di una seduta di allenamento è stata riservata all'analisi della partita giocata a Montale, quando dopo un ottimo primo quarto vinto con merito la squadra lasciò che il Montale dettasse le regole del gioco, facendosi imbrigliare fino a rimediare una dolorosa sconfitta.

Quella con la Synergy è l'ennesima partita complicata e avrà già il sapore del dentro o fuori, i draghi arancioni hanno nel loro palmares una vittoria contro il forte Arezzo nella prima fase e una vittoria in questa contro il Valdisieve, altra buona squadra che nella prima parte del campionato è riuscita a mettere dietro, Montecatini e Prato.

Sarà così complicato per tutto il girone, ad oggi ci sono 8 squadre a 2 punti ed una a zero, da considerare che Arezzo e Montevarchi hanno una partita in meno per aver osservato il turno di riposo, vincere due, tre partite in un campionato così livellato, già potrebbe significare mettere una seria ipoteca sulla permanenza in C Gold senza dover passare sotto le forche caudine dei play-out.

Particolare attenzione dovrà essere riservata ad almeno quattro ragazzi della Synergy che andranno marcati stretti, ai quali va impedito di tirare e sono Innocenti, Calosi, Brandini, Pelucchini, nelle prime due partite hanno realizzato 156 punti.

Appuntamento per la palla a due sabato 15 maggio alle ore 21:15.