Brilla il vivaio della Nottolini: Under 17 e Under 19 vincono i gironi a punteggio pieno nell'Appennino toscano

domenica, 30 maggio 2021, 10:51

di Valter Nieri

Nel trentennale di fondazione la Nottolini Capannori si avvia a chiudere una delle sue migliori stagioni di sempre. Dopo che la prima squadra è arrivata per la prima volta ai play-off per l'A2 sfidando la Igor Trecate di Novara, uno dei migliori serbatoi giovanili d'Europa, le sue Under 17 e Under 19 si sono qualificate per la semifinale del Comitato Territoriale Appennino Toscano vincendo i rispettivi gironi.

Un vivaio che nasce dalle capacità organizzative delle abilità motorie nell'età evolutiva con obiettivi che si avviano ad essere concretizzati pianificando un percorso per lo sviluppo delle sue giovani atlete con rosee prospettive. Un percorso di crescita che vede premiare la società di Gradi, Bertini e Miccoli dopo anni di lavoro e l'acquisizione del fulgido pacchetto giovanile del Monsummano che ai più sembrò azzardata e troppo onerosa ma che invece sta facendo raccogliere i frutti della semina, stimolando la maturazione di giovani promettenti, unendo risorse tecniche ed organizzative.

La Nottolini è intimamente legata alla storia sportiva di Capannori, rappresentandone un vanto territoriale per il numeroso movimento giovanile che va dal minivolley alle varie squadre di categoria e gli anni di lavoro hanno portato ai risultati che stiamo vedendo perché queste Under 17 e Under 19 daranno linfa e profondità alla rosa della prima squadra proseguendone il progetto ambizioso.

STASERA AL PALAPIAGGIA L'UNDER 17 CHIUDE IL GIRONE B CONTRO UP BUGGIANO

Stasera alle 19,15 al Palapiaggia la Pmax Nottolini chiude il girone B Under 17 contro Volley Up Buggiano. Le bianconere di Simone Fiori hanno disputando una regular season con i fiocchi ed hanno l'opportunità di chiuderla imbattute dal momento che hanno vinto tutte le nove partite precedenti concedendo alle loro avversarie soltanto un set il 20 maggio all'Aglianese nel match disputato alla palestra Sensini.

La classifica del girone vede la Nottolini al primo posto con p. 27 e già qualificata per la semifinale, seguita dal Porcari con p. 22 e dal Volley Up Buggiano con p. 18.

SENZA STORIA IL SENTITO DERBY DEL PALAPIAGGIA CONTRO IL PORCARI

Era molto atteso il derby di ritorno di lunedi scorso contro il Porcari di coach Marco Fabbri, che poteva riaprire i giochi. La squadra di Fiori ha dimostrato tutta la sua superiorità a livello tecnico, mostrando un'efficienza superiore anche sul piano atletico, nonostante venisse da un lungo periodo di fermo per la positività al covid di diverse atlete. Come attenuante il Porcari lamentava l'assenza della giovane banda Matilde Melani per un problema fisico accusato il giorno precedente, ma ciò non giustifica il grande divario che si è visto in campo. La Nottolini si è imposta 25-15/25-11/25-10.

La formazione di Fiori è stata ben gestita dalla regia di capitan Faraca che ha impresso i ritmi per la vena realizzatrice delle sue attaccanti Vannini, Nuti, Abruzzese e Caporali. Una partita che ha ancora una volta evidenziato numeri di classe della sedicenne Giulia Caseti (migliore in campo nell'andata al Palacavanis), una delle migliori centrali dell'intero comitato territoriale dell'Appennino Toscano. Anche Alice Gambarotto in difesa è stata abbastanza ordinata in bagher, infondendo sicurezza alla squadra. Una bella Nottolini con coach Capponi super revisore e visibilmente soddisfatto nel veder crescere queste giovani dalle quali poter attingere in un prossimo futuro. Il Porcari si è a sua volta confermato la seconda forza del girone ed in soli quattro anni dalla sua costituzione sta facendo notevoli progressi.

PMAX NOTTOLINI UNDER 19 VINCE IL GIRONE AC A PUNTEGGIO PIENO SENZA PERDERE UN SET

Veramente una stagione magica per coach Stefano Capponi che dopo aver portato la prima squadra ai play-off per l'A2, ha contribuito al processo di crescita della squadra Under 19, vincitrice con largo anticipo del girone AC a punteggio pieno, facendo sue le otto partite senza perdere un set. Ha chiuso il girone al primo posto con 24 punti, seguita dalla Jenco Volley School con p.18, terza Porcari Volley 19 con p.12.

L'intelaiatura della under 19 attinge dalle giovani della prima squadra ed ha mostrato le performance di Benedetta Catani, Giulia Lunardi, Aurora Bibolotti, Elisa Romani ed altre giovani già inserite nell'organico della prima squadra. A collaborare nella gestione tecnica con Capponi c'è il secondo allenatore Antonio Biagioni.

Le semifinali si svolgeranno con partite di andata e ritorno mentre le Final Four sono state assegnate a livello organizzativo al Porcari e si svolgeranno il mese prossimo al Palacavanis con la speranza che a giocarsi il prestigioso trofeo ci siano le due Under di Capannori.