Sport



Cipollini settimo a Villa Agnedo, supera brillantemente l'esame con la salita

lunedì, 31 maggio 2021, 10:00

di Valter Nieri

Un altro piazzamento per Edoardo Cipollini, il primo in Trentino-Alto Adige. Si correva la 45.a Coppa Amos Costa Memorial Cescato su un circuito ondulato da ripetersi quattro volte per un totale di km. 57.500 con una salita nei chilometri conclusivi che portava all'arrivo fissato al Centro Civico di Agnedo a 356 metri di altitudine.

Fra le squadre protagoniste, come si sta verificando in ogni gara, la Fosco Bessi di Calenzano che fra le tante corse in programma ha diviso parte della squadra per confrontarsi con diverse formazioni. Un esame con la salita superato da Edoardo Cipollini a pieni voti anche in Valsugana, dal momento che non ha corso per difendersi, ma sulla rampa finale ha attaccato all'ultimo giro facendo selezione.

"Era nata una fuga di cinque - dice l'atleta lucchese - con dentro il mio compagno di squadra Damiano Petri. Il loro vantaggio si era fatto consistente perché dietro sia io che Thomas Capra (primo nella classifica a punti nazionale), non avevamo interesse a ricucire lo strappo avendo entrambi un compagno di squadra nella fuga. Poi, nell'ultimo giro, visto il vantaggio consistente che avevano i battistrada nei confronti del gruppo, ho attaccato nell'affrontare per l'ultima volta la salita finale facendo selezione. Mi sono ritrovato assieme a Capra e ci siamo dati regolarmente il cambio, riducendo in pochi chilometri di un minuto il distacco dai fuggitivi. Allo sprint per una cambiata sbagliata nel modificare i rapporti ho perso fatali secondi venendo superato di pochi centimetri, giungendo settimo".

La corsa organizzata dall'A.S. Dilettantistica Veloce Club Borgo di Valsugana è stata di ottimo livello con la partecipazione di alcuni fra gli allievi che vanno per la maggiore a livello nazionale. La direzione è stata affidata ad Alessandro Trentin con Nico Pasini vicedirettore.



CIPOLLINI ESEMPIO DI SERIETA', DEDIZIONE ED ALTRUISMO

Ancora una volta Edoardo è stato alle regole delle disposizioni tattiche della sua squadra che puntava a vincere con Damiano Petri e per poco non ci riusciva. Nello sprint conclusivo dei battistrada, Enea Sambinello superava nell'ordine l'atleta della Fosco Bessi e Andrea Pizzato. Edoardo è stato ancora una volta molto altruista sacrificandosi per la squadra. Sta continuando a sviluppare caratteristiche positive di personalità in una fase di crescita molto delicata. Diverse le corse riservate agli allievi in programma nell'ultimo week-end.

Molto atteso era anche il Memorial Adriano Chiti a Fucecchio, dove si registrava il primo successo stagionale di Tommaso Bambagioni dell'S.C. Pedale Toscano Ponticino (3.o Alessandro Failli). Una corsa che dava risalto anche all'USD Montecarlo che piazzava al settimo posto Andrea Cepa.

ORDINE DI ARRIVO 45.a COPPA AMOS COSTA MEMORIAL CESCATO

1.o Enea Sambinello (Pol. Fiumicinese) ch porta a termine i km. 65,400 alla media di 38, 252

2.o Damiano Petri (A.C. Fosco Bessi) s.t.

3.o Andrea Pizzato (G.S. Alto Adige) s.t.

4.o Elia Andreaus (Veloce Club Borgo) s.t.

5.o Samuele Privitera (Ciclistica Bordighera) s.t.

6.o Thomas Capra (Veloce Club Borgo) a 1'30"

7.o Edoardo Cipollini (A.C. Fosco Bessi) s.t.