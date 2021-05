Sport



Cristiani soddisfatto: "Ora pronti per l'incontro con il Cascina"

lunedì, 3 maggio 2021, 19:54

Soddisfazione ed entusiasmo: è questo l'entusiasmo del mister Pietro Cristiani all'indomani della vittoria del Tau Calcio contro il Ponsacco.

«Senza ombra di dubbio - commenta il mister - è andata benissimo, non bene. Andare a Ponsacco e tornare a casa con il risultato pieno era un obiettivo molto ambizioso, per nulla scontato, nel quale abbiamo creduto fin dai primi minuti di gioco».

«È stato un incontro molto combattuto - prosegue - anche a causa del forte vento che ha condizionato il modo di giocare. Per nessuna delle due squadre era una partita facile. Da parte nostra abbiamo iniziato bene e abbiamo sfruttato al massimo l'inferiorità numerica del Ponsacco. Vincere contro di loro dà una bella carica: il Ponsacco è una piazza importante, blasonata, una squadra allestita con giocatori di alto livello e con un passato importante. Non a caso è tra le 4 favorite per i play off. Noi siamo stati bravi: non gli abbiamo concesso spazio, gli abbiamo complicato la vita e ne siamo usciti vincitori».

«La menzione d'onore - continua Cristiani - questa settimana va ai "vecchi", anagraficamente parlando. Anzilotti, un nuovo innesto, ha giocato benissimo e ogni volta che scende in campo dimostra quanto è attaccato alla maglia amaranto. Ma anche Citti, che ha bloccato delle palle pericolosissime, Fedi, Mancini, Niccolai, Benedetti che da solo ha fatto ammonire praticamente tutta la difesa avversaria: hanno fatto una partita impressionante, guidando con saggezza tutta la squadra. E poi, ovviamente, Antoni, che anche grazie alla bella palla di Magini Gianmarco, ci ha regalato il gol».

«Prossimo appuntamento - conclude il mister - in casa con la capolista, il Cascina. Un avversario temibile, forse il più forte, senza punti deboli apparenti. Ci prepariamo come sempre: con l'entusiasmo di una squadra che ha un'età media di 20 anni e tanta voglia di portare in alto i colori amaranto».