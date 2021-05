Sport



Dalla Targa Florio al Rally Valdinievole e Montalbano: week-end da 'pollice alzato' per MM Motorsport

lunedì, 10 maggio 2021, 17:19

Un trend in linea con le aspettative, consolidato all'insegna della massima affidabilità. MM Motorsport ha archiviato il fine settimana agonistico centrando l'obiettivo prefissato, dare continuità di risultati ad una programmazione che ha visto il team lucchese impegnato su più fronti, sulle strade della Targa Florio e sulle prove speciali del Rally Valdinievole e Montalbano.

Ad assecondare le aspettative riposte dal sodalizio di Porcari in Thomas Paperini e Simone Fruini, sulle strade del terzo appuntamento del Campionato Italiano Rally Sparco, è stata una performance crescente che ha visto il giovane portacolori di Art Motorsport 2.0 confermare - sulla Skoda Fabia R5 Evo "gommata" Pirelli - la leadership nella classifica della Coppa Aci Sport Under 25. Una condotta valsa il raggiungimento dell'undicesima posizione assoluta, alla prima esperienza sull'asfalto della corsa più antica al mondo.

Soddisfazioni sono arrivate anche dalle prove speciali del Rally Valdinievole e Montalbano, contesto che ha visto MM Motorsport presentarsi allo start con sei vetture equipaggiate con pneumatici Pirelli. Un impegno archiviato con la totalità degli esemplari schierati giunti sulla pedana d'arrivo, a conferma della bontà di un progetto che ha fatto leva sull'affidabilità e su una proficua condivisione tra membri dello staff tecnico e piloti.

Ampio riscatto, dopo il ritiro subito sulle strade del Rally Piancavallo, da parte di Alessio Della Maggiora, tornato sulla Skoda Fabia R5 curata da MM Motorsport e protagonista di una condotta densa di "acuti", condivisa con Valerio Favali e valsa la quarta piazza nella classifica generale. Un risultato, quello concretizzato dal driver della scuderia Rally Evolution +1, ulteriormente valorizzato dalle buone sensazioni espresse al volante della vettura. Sesta posizione assoluta per Roberto Tucci, affiancato da David Castiglioni sulla Skoda Fabia R5. Il pilota livornese, tornato al volante della 1.6 turbo a trazione integrale, ha archiviato nella "top ten" un impegno che ha interrotto un periodo di inattività di sei mesi, inaugurando a livello agonistico un 2021 di buone prospettive. Debutto sulla Skoda Fabia R5 decisamente soddisfacente per Luca Fagni, attardato nella penultima prova speciale da un testacoda costato lo spegnimento della vettura ed un minuto di ritardo dai principali competitor. Un particolare che ha negato al pilota di Jolly Racing Team la quinta posizione assoluta, consolidata fino a quel momento con una prestazione convincente, condivisa con il copilota Alessandro Massaro. Ritorno al volante della Peugeot 208 R5 soddisfacente per Vittorio Ceccato, dodicesimo nella "generale" e protagonista - con Rudy Tessaro nel ruolo di copilota - di un confronto che lo ha visto contrapporsi ad una nutrita schiera di piloti locali e su prove speciali mai affrontate prima d'allora, particolari che hanno dato ulteriormente vigore alla disamina finale.

Vittoria nella classe R2B per Giuseppe Perna, con la Peugeot 208 messa a disposizione dal team MM Motorsport al centro di una progressione concretizzata al meglio sui chilometri dell'ultima prova speciale. Una performance aggressiva, quella del pilota versiliese affiancato da Alessio Magnani, seppur appesantita da una penalità di dieci secondi legata ad una partenza anticipata. Prima gara in carriera per Giuseppe Ciullo, chiamato all'esordio sulla Peugeot 208 R2B con l'intento di fare esperienza sui chilometri proposti dall'appuntamento nazionale. Un impegno che ha visto il portacolori di Dimensione Corse al traguardo, obiettivo condiviso con il copilota Giacomo Collodi.