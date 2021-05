Sport



Debutto con podio per DB Motorsport: De Bellis 'argento' a Imola

lunedì, 10 maggio 2021, 14:59

Primo impegno ufficiale di stagione per Riccardo De Bellis e DB Motorsport, e primo risultato di rilievo, un secondo posto finale alla prima prova della Coppa Italia GT all'Autodromo "Enzo e Dino Ferrari" di Imola, nel fine settimana appena passato.

Con la Porsche 991 GT3 Cup gommata Michelin, seguita ed aggiornata come consuetudine dalla ZRS di Alessandro e Niccolò Zambon, De Bellis ha corso le due gare da 25' l'una senza cambio di pilota centrando in entrambe le occasioni il podio con un secondo assoluto in gara uno e un terzo in gara due. Un ambo di prestazioni che ha permesso appunto di acquisire i punti del secondo in classifica assoluta, risultato di spessore considerando soprattutto che il driver lucchese si vede opposto a vetture di categoria superiore alla sua, con anche cento cavalli di potenza in più e controllo di trazione che lui non ne dispone.

"Direi che abbiamo centrato l'obiettivo – commenta De Bellis - quest'anno il campionato è aperto a tutte le GT, e la stragrande maggioranza sono vetture di categoria superiore, abbiamo fatto sempre primi della nostra classe, incamerando un secondo posto provvisorio di campionato italiano. macchina perfetta il motore nuovo risponde molto bene a rodaggio il team è perfetto, tutte ottime premesse per il prossimo appuntamento di Monza a fine mese."

Nella foto: De Bellis in azione (di Gherardo Benfenati)