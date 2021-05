Sport



Edoardo Cipollini a Casalguidi secondo al fotofinish

lunedì, 17 maggio 2021, 11:49

di Valter Nieri

Un'altra prova di carattere per Edoardo Cipollini che anche a Casalguidi nel 1.o Memorial Biondi Alessandro conferma di avere un ottimo campo di applicazione sulle gare in linea. Nei 57,830 km. totali di un circuito ondulato da ripetersi diverse volte, il ciclista lucchese della Fosco Bessi Calenzano ha corso con generosità sempre con i primi, pedalando con cadenze elevate in pianura e con scioltezza nelle salite. Nella gara, riservata alla categoria allievi, il sedicenne attendeva il suo momento per attaccare a Baco nella leggera salita ma in lui è prevalso il gioco di squadra:

"Era in fuga da solo Damiano Petri, mio compagno di squadra, già vincitore a Calenzano - sottolinea - e quindi non ho potuto sferrare l'attacco come faccio frequentemente. Peccato che Petri è stato ripreso quando mancava quasi un giro al termine della gara. A quel punto mi sono preparato per lo sprint finale".

Affermazioni da lodare da parte di un ragazzo della sua età che impara a stare con gli altri per condividerne obiettivi, strategie, vittorie ed anche sconfitte. Il Memorial Biondi è stato organizzato dalla Polisportiva Milleluci, nel ricordo del sovrintendente della questura di Prato, prematuramente scomparso a 56 anni dopo una lunga malattia. La corsa si è decisa allo sprint a ranghi compatti del gruppo ristretto riuscito a portare a termine la gara limitata a 130 atleti per motivi di sicurezza, falcidiata da una pioggia incessante che ha aumentato la fatica dei giovani atleti che ricevono dal ciclismo un estratto fondamentale nel crescere in maniera armoniosa a livello fisico e mentale.

"Nello sprint - afferma Edoardo - ero in forte rimonta su Failli e soltanto il fotofinish ha stabilito il vincitore con i giudici che hanno impiegato un po' di tempo per sentenziare il risultato. Per soli cinque centimetri sono giunto secondo".

Uno sprint che ha premiato quindi Failli, secondo Cipollini e terzo Alex Stella della Speedy Bike Work Service con un solo secondo di distacco nella volata. Per Edoardo l'ennesimo piazzamento, il primo come secondo posto, dopo i due successi di aprile fatti registrare nella 45.a Coppa Umberto Matteucci a Coltano di Pisa e a Civitella Val di Chiana. Da aggiungerci anche due terzi posti ed un quinto a conferma che in ogni gara figura tra i principali protagonisti. Il ciclismo lucchese ha anche qualche altra carta da giocare. A Casalguidi ha corso bene giungendo quinto Tommaso Pini della Giusfredi Macolive. Un ciclista che non è nuovo alle prime posizioni. Direttore di corsa: Gianpiero Morosi. La Giuria: presidente Elisabetta Fambrini. Componente in moto: Simona Lamanda. Giudice di arrivo: Marco Verani.



ORDINE DI ARRIVO

1.o Alessandro Failli (G.S. Olimpia Valdarnese)

2.o Edoardo Cipollini (Fosco Bessi Calenzano) s.t.

3.o Alex Stella (Speedy Bike Work Service) a 1"

4.o Alberto Antonino Cavallaro (UC Coltano Grube) s.t.

5.o Tommaso Pini (Giusfredi Malcolive) s.t.