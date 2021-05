Sport



Fase orologio: Bama sul parquet dei Frogs

venerdì, 14 maggio 2021, 10:45

Inizia la fase ad orologio. Un orologio che sembra guasto perché il Bama si scontrerà, domani sera alle ore 21,00 di nuovo con i Frogs di Castelfranco, questa volta in trasferta rispetto all'ultima gara di regular season.



I neroverdi di Iacopini nutrono ancora qualche possibilità di conquista del terzo posto nel girone, confine tra le varie poule promozione o retrocessione. Cosa possibile per loro solamente con un percorso netto (2-0) in queste due gare ed uno 0-2 di Pescia, ai quali Castelfranco farà visita nel prossimo turno. I ragazzi di Giuntoli troveranno quindi una squadra che giustamente darà il 120% per ottenere due punti. Fattore questo che cozza in modo stridente sugli allenamenti a ranghi ridotti, per variegati motivi, del team rosablu in questa pausa. Ormai una tradizione. Saranno sicuramente assenti Del Frate, che ne avrà per un pò, e Lorenzi, i cui tempi di recupero sembrano più lunghi del previsto. Stessa cosa per Cartacci che sarà nel roster ma ancora in condizioni deficitarie.



Anche Mancini, al rientro dopo oltre un mese di stop, é in dubbio per problemi muscolari. Dovrebbero invece rientrare, in questo periodo é doveroso sempre usare il condizionale, Salazar e Mencherini che, seppur lontanissimi da una buona condizione, si sono allenati in settimana e saranno una freccia in più nella faretra di coach Giuntoli. Per finire Cedolini sembra in recupero. Fatto il censimento dell'infermeria anche se questa gara non conta niente per la franchigia del Tau l'obiettivo e vincere. Sì perché vincere aiuta a vincere e perdere erode pian piano quelle certezze indispensabili per tentare, sottolineando tentare, di diventare una squadra vincente. Arbitreranno Collet di Castelnuovo Berardenga e Contu di Pisa.