Fiducia ritrovata per Thomas Sbrana dopo il secondo posto di Ponte a Egola

domenica, 2 maggio 2021, 21:39

Il Tau conquista tre punti fondamentali: la formazione amaranto di mister Cristiani riesce a portare a casa la vittoria contro il Ponsacco in una partita difficile e molto tirata

domenica, 2 maggio 2021, 20:46

Prima partita della seconda fase del campionato di serie C Gold, Basketball Club Lucca ospita i dragoni di Prato, palla che vola in aria e possesso per i padroni di casa e primi due punti, Bcl che torna a giocare sotto la guida del suo coach Tonfoni dopo oltre 30...

domenica, 2 maggio 2021, 20:38

Una partita intensa, purtroppo a tratti sfuggita di mano alla coppia arbitrale, con le ragazze che rientrano negli spogliatoi addirittura con il completino insanguinato per i decisi scontri di gioco

domenica, 2 maggio 2021, 19:22

Non è riuscito il tris a Edoardo Cipollini, impegnato stamani nel 33.o G.P. Città di Zola a Predosa nei pressi di Bologna

sabato, 1 maggio 2021, 18:39

Il ciclismo lucchese si appella ancora al nome Cipollini per inseguire nuove emozioni e nuovi successi. Emozioni che i lucchesi condivisero con Mario Cipollini raggiungendo livelli acuti per le imprese uniche di un campione amato da tutta Italia e che probabilmente rimarrà archiviato come il più grande velocista di sempre

venerdì, 30 aprile 2021, 18:03

Il Basketball Club Lucca è giunto alla seconda fase, quella che un po' forzatamente viene chiamata dalla Federazione, la fase retrocessione, si inizierà domenica 2 maggio alle ore 18:00 con una partita casalinga contro la Pallacanestro 2000 Prato