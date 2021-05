Sport



Grandi le ragazze della Ginnastica Ritmica Lucca al Campionato individuale Silver FGI 4 ori, 5 argenti e 4 bronzi alla gara di Castelfranco di Sotto

lunedì, 10 maggio 2021, 15:04

Sabato 9 e domenica 10 maggio si è svolta la prima prova del campionato individuale Silver Fgi zona mare a Castelfranco di Sotto, organizzata della società Stella Rossa.

Le ginnaste della Ritmica Lucca hanno portato a casa 4 medaglie d'oro, 5 d'argento e 4 di bronzo.

La prima ginnasta a scendere in pedana per la società lucchese è stata Veronika Halenko, che grazie a due eleganti esecuzioni ha vinto nella categoria LC A3. Un grande traguardo per la ginnasta, classe 2011, che da solo un anno si allena a livello agonistico.

La seconda medaglia è arrivata con Gemma Bertolani, che si è distinta su ben 16 ginnaste, classificandosi seconda.

Terzo posto a parimerito per Clara Ciardetti nella categoria LB1 A3, che ha eseguito con grinta i suoi esercizi, tornando finalmente a gareggiare dopo un piccolo infortunio.

Terzo posto anche per Beatrice Pacini nelle A4 LB1, all'esordio in questa categoria, che ha eseguito per la prima volta l'esercizio con il cerchio in gara.

Nel pomeriggio di sabato hanno gareggiato Corinna Belmonte e Alice Landucci, che sono tornate in pedana con i loro esercizi individuali dopo più di un anno, ma hanno dimostrato il loro valore classificandosi rispettivamente seconda e quarta.

Medaglia d'oro per Emma Froli nelle S1 LB2, con due buone esecuzioni a palla e nastro.

Domenica mattina hanno gareggiato le junior della categoria LC. Lara Giannecchini sale sul secondo gradino del podio, convincente ed espressiva con i suoi esercizi.

Meritato terzo posto per Martina Franciosini nelle J3, mentre quarto posto che vale oro per Sabrina Ionescu, che è rientrata in palestra il 4 maggio, dopo mesi di stop forzato a causa dal covid.

Ottavo posto nelle S1 LC per Caterina Bandoni, ginnasta di valore, che sicuramente si rifarà alla seconda prova.

Grandi risultati anche per le Senior2 LC, che dopo tanto sono tornate a confrontarsi a livello individuale, medaglia d'argento per Tina Sassetti, seguita da Sofia Fazzi al quarto posto.

Nel pomeriggio sono scese in pedana per la prima volta le più piccole della palestra, che hanno sorpreso per la loro sicurezza e hanno ottenuto ottimi risultati. Nelle A1 LA1 primo posto a parimerito per Sofia Marcelli, terzo posto per Diana Acojocaritei, quinto per Melissa Presa, ottavo per Tiara Ricci su ben 16 ginnaste.

Nelle A2 buonissimo secondo posto per Ginevra Porta e 18esimo per Greta Imperatore, anche lei alla sua prima gara.

Medaglia d'oro per Chiara Giulianelli nella J3 LA1, che ha eseguito molto bene gli esercizi al corpo libero e alla palla.