Sport



Il Basketball Club Lucca in terra labronica contro il Don Bosco

martedì, 18 maggio 2021, 13:51

L'infrasettimanale che si giocherà a Livorno segna il giro di boa di questa seconda fase, di fatto è il quarto incontro che con molta probabilità darà indicazioni abbastanza veritiere su come si allocheranno le squadre in classifica da qui alla fine.

Il Basketball Club Lucca dovrà giocarsi questa importante partita in terra labronica, nel catino del Pala Macchia se la vedrà con la Toscana Food Don Bosco, squadra tutt'altro che semplice da affrontare, Tonfoni se l'è trovata di fronte già due volte nella prima fase e in tutte e due le occasioni ha dovuto abdicare ai livornesi.

Ad oggi il Bcl e il Don Bosco sono prime in classifica, appaiate con quattro punti ciascuna, in compagnia però anche di Arezzo e Montecatini, dietro ci sono altre cinque squadre, ecco perché una vittoria nella quarta di campionato, permetterebbe ai bianco/rossi di poggiare saldamente, almeno un piede, sulla piattaforma stabile della C Gold, e le chance per farlo ci sono tutte, i ragazzi escono da una bellissima vittoria casalinga maturata dopo una lotta serrata fino all'ultimo secondo contro la Synergy, una vittoria che ottenuta dopo una tale lotta, ha ricaricato le batterie della squadra al 110% dandole nuovi stimoli, maggiore consapevolezza delle sue potenzialità e una compattezza al gruppo squadra che tornerà sicuramente utile ogni qualvolta ci sia da stringere i denti e lottare.

C'è comunque da stare molto attenti ai livornesi, come abbiamo detto il Bcl li ha già conosciuti da vicino e In quanto ad avere alti valori di autostima ed euforia da successi che incrementano le loro capacità offensive il Don Bosco non è da meno a nessuno, sono in fase positiva, escono da due vittorie consecutive, di cui l'ultima ottenuta espugnando il difficile campo del Valdisieve e lo hanno fatto con un roster non al completo, un capitano, Ense, a mezzo servizio per un malanno e tre elementi in meno in panchina, insomma si dovrà stare molto attenti e come si direbbe nelle dispute da bar " occhio che sono caricati a molla pure loro "

Palla a due mercoledi 19 Maggio alle ore 21:15 al Palamacchia di Livorno e nostri social per la diretta.