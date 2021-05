Il lucchese Francesco Giannecchini 14° alla '100 km del Passatore'

Altri articoli in Sport

sabato, 22 maggio 2021, 12:42

La stagione finalmente entra nel vivo, e si riparte dalle strade francesi del Mercan'Tour Classic Alpes-Maritimes, in programma questo lunedì 24 maggio. Gara di categoria UCI 1.1 che sulla carta si preannuncia molto selettiva

sabato, 22 maggio 2021, 11:24

Si torna a giocare in casa per un'altra partita determinante per assicurarsi la permanenza in C Gold, dopo la battuta a vuoto di Livorno i ragazzi di Tonfoni si apprestano ad affrontare la Fides Montevarchi, squadra anche questa, tutt'altro che facile da affrontare

sabato, 22 maggio 2021, 11:12

Il Basket Le Mura Lucca comunica di avere raggiunto un accordo per liberare l'atleta Alessandra Orsili, consentendole di affrontare una nuova importante esperienza cestistica in ambito europeo

venerdì, 21 maggio 2021, 14:45

Ancora grandi soddisfazioni in casa Virtus. L’azzurro dei colori sociali incontra quello della Nazionale con la convocazione di ben due atleti per gli Europei a squadre di Chorzow, in Polonia, in programma sabato 29 e domenica 30 maggio

venerdì, 21 maggio 2021, 14:28

Ultimo match di serie D, fase ad orologio, del girone A domenica ore 18,00 Vetusto PalaBox Altopascio. Il Bama é ormai matematicamente primo del girone e la Libertas Basket Lucca terza

venerdì, 21 maggio 2021, 14:18

Nuovo slancio per gli amaranto della prima squadra del Tau Calcio Altopascio che, dopo la bella vittoria contro la Cuoiopelli, incontreranno domenica 23 maggio il Camaiore, in quello che si prospetta come un derby avvincente