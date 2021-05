Il Tau conquista tre punti con la vittoria in casa contro la Cuoiopelli

Altri articoli in Sport

domenica, 16 maggio 2021, 19:39

E' l'ultima chances il coach sceglie un gioco da tre per Barsanti, un pick and roll ben giocato, Barsanti riceve palla e concede il bis, un altra bellissima tripla per il 69/68, con ancora sei lunghissimi secondi e palla in attacco per i valdarnesi, un'altra palla persa e la sirena...

domenica, 16 maggio 2021, 11:43

Un + 41 che rimane sul tabellone alla fine e che significa doppiaggio nel punteggio. Adesso altro impegno nella, noiosissima, fase ad orologio: Libertas Lucca, Vetusto Palabox, domenica 23 ore 18.00. Poi, vivaddio, un breve stop and go e si entra nella fase dove "culo mangia pigiama"

domenica, 16 maggio 2021, 11:15

Molto meglio le diciassettenni di coach Matteo Ingratta nella partita di andata dei play-off contro una spenta Nottolini. Al Pala Agil la Igor Trecate ha vinto per 3-0 (25-19/25-12/25-20) giocando con semplicità, linearità e pragmatismo grazie alle lezioni impartite da un tecnico fra i migliori d'Italia nel valorizzare giovani talenti

venerdì, 14 maggio 2021, 18:49

Terza di campionato per il BcL da giocarsi tra le mura amiche del Palatagliate, l'inizio della partita è fissato per le 21:15 di sabato 15 maggio quando sul parquet scenderà la Synergy Basket Valdarno, ultima classificata del girone C con ma con due vittorie

venerdì, 14 maggio 2021, 17:27

Una Nottolini imbottita di talenti espugna il Palacavanis infliggendo una pesante sconfitta per 3-0 al Porcari in un derby molto sentito da tutte le atlete, giocato a ritmi alti con molta intensità da entrambe le squadre che rappresentano la più alta espressione vollistica dei due comuni confinanti

venerdì, 14 maggio 2021, 10:45

Inizia la fase ad orologio. Un orologio che sembra guasto perché il Bama si scontrerà, domani sera alle ore 21,00 di nuovo con i Frogs di Castelfranco, questa volta in trasferta rispetto all'ultima gara di regular season