La scuderia ‘Rally Revolution +1’ in trasferta al Rally Bellunese

giovedì, 20 maggio 2021, 16:14

La Rally Revolution +1 di nuovo in trasferta con la partecipazione dell’inedito equipaggio composto da Pierluigi Della Maggiora e Gabriele De Angeli al 36° Rally Bellunese nel prossimo week end, gara valevole per Coppa Rally IV zona a coefficiente 1,5.



L’equipaggio Della Maggiora – De Angeli si comporrà per la prima volta utilizzando con l’usuale Skoda Fabia R5 di cui il pilota è già un ottimo conoscitore.



Una gara, quella veneta, impegnativa e con un percorso completo con caratteristiche variegate che si compone di sette prove speciali per Km. 62,58 su un percorso globale di Km. 176,32.

I tratti cronometrati saranno tre, quello di Lentiai di Km. 7,20 che sarà ripetuto tre volte, quello di Cesio di Km. 6,80 e quello più lungo di Melere di Km. 13,69 quest’ultime da ripetere due volte. La base logistica della gara sarà Lentiai dove sabato prossimo 22 maggio saranno effettuate le verifiche tecniche e dove saranno ubicate il Parco Assistenza, la partenza e l’arrivo oltre che la direzione gara.



“Sarà per me un’esperienza nuova correre in Veneto” esordisce Pierluigi Della Maggiora, pilota oltre che Presidente della Rally Evolution +1, e continua “ci sarà una doppia sfida con un percorso nuovo ed nuovo navigatore, Gabriele De Angeli che pur conoscendolo e correndo per la nostra scuderia, è per la prima volta a mio fianco. Sono sicuro che ci troveremo bene. Voglio per l’occasione ringraziare i nostri partner che ci danno la possibilità di correre e che oltretutto ci legano dall’amicizia da alcuni anni come la Italcar SRL, la Coesco Costruzioni e il Gruppo Titano, il loro supporto è essenziale e contiamo di ripagare la loro fiducia nel migliore dei modi. Un ringraziamento particolare inoltre alla MM Motorsport per la professionalità mostrata nel fornirci una macchina sempre efficiente e competitiva.”



Grande determinazione mostrata quindi da Pierluigi Della Maggiora che già nelle gare precedenti si è messo in evidenza e che in questa trasferta avrà modo di confrontarsi su strade nuove con avversari d’importante caratura in lotta per la Coppa Italia della IV zona.



Le ricognizioni saranno previste venerdì 21 maggio per poi proseguire con lo shake down sabato 22 maggio dove il nuovo equipaggio prenderà le misure per poi cimentarsi nella gara vera e propria domenica 23 maggio con partenza della prima vettura alle 8.30 ed arrivo alle 17.30.



Certamente il duo Della Maggiora-De Angeli ce la metterà per ben figurare anche lontano da casa ed accumulare ulteriore esperienza su strade nuove e con avversari con cui non si è mai confrontato.