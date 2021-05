Sport



L'algoritmo che predice il finale della Serie A

mercoledì, 12 maggio 2021, 10:59

Vi sarà capitato almeno una volta nella vita di aspettare con fervore quella serata speciale da passare in compagnia dei vostri amici, con i quali condividere il vostro hobby preferito. La routine a volte sa essere un po’ spenta, ecco perché ognuno di noi custodisce gelosamente una passione da coltivare nel proprio spazio personale, il calcio può essere una di queste. Per il calcio l’Italia si colora di passione sin dal suo esordio, a questo proposito, il cinema omaggia il gioco con un film del 2011: ‘’a lezione di sogni’’, che parla proprio della sua diffusione in Germania, successivamente in Europa. Soltanto nel 1893 il calcio giungerà anche nel Bel Paese, dove conquista il cuore di uno dei popoli più bravi a sferrare goal, gli italiani. E così, tra una birra con gli amici e una partita serale, ci si chiede come funzionano le classifiche di serie A, la risposta la trovate nel seguente articolo.

Infatti, per le scommesse serie A, conoscere il funzionalmento delle classifiche può rivelarsi utile. Alla base vi è un algoritmo, il quale prevede una formula elaborata che tiene conto di due fattori, come la media punti e le partite in casa e fuori. L’algoritmo, proposto dal presidente Gravina, si è avvalso di alcune caratteristiche: valorizzare i dati certi estrapolabili dalle classifiche, rapportare lo status di ogni club in base alle partite che sono state giocate, sfruttare i parametri dei punti e della differenza reti, ricavare dei valori indice-neutri rispetto a eventuali influenze esterne, ponderare i dati disponibili e le loro elaborazioni.

Quali sono i criteri dell’algoritmo?

La formula si poggia su alcuni parametri:

I punti che si accumulano in classifica fino al momento di sospensione definitiva. Punti dati dalla moltiplicazione della media punti realizzati nelle gare disputate in casa sino al momento della sospensione definitiva per il numero di partite rimanenti da giocare in casa secondo il calendario ordinario. Punti che risultano dalla moltiplicazione della media punti realizzati nelle gare disputate in trasferta fino al momento della sospensione definitiva per il numero di partite rimanenti da giocare in trasferta secondo il calendario ordinario.

In caso di parità?

In questo caso si tiene conto di fattori come:

punti conseguiti negli incontri diretti sorteggio differenza tra reti segnate e reti subite negli stessi incontri Differenza tra reti segnate e subite negli incontri diretti tra le squadre interessate Differenza tra la media di reti segnate e subite nelle partite disputate fino alla sospensione definitiva del Campionato o del girone. Maggior numero di reti segnate nelle partite disputate fino alla sospensione definitiva del Campionato o del girone. Minor numero di reti subite nelle partite disputate fino a sospensione del Campionato o del giorne.