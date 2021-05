Sport



Mister Cristiani: "Primo tempo da lode: i giochi sono ancora aperti"

lunedì, 24 maggio 2021, 15:31

Grande soddisfazione nelle parole di mister Pietro Cristiani che ha condotto alla vittoria la prima squadra amaranto anche contro il Camaiore. «Abbiamo vinto contro ogni pronostico - commenta il mister -: nessuno ci considerava come una squadra che potesse impensierire una delle prime quattro. Sono contentissimo. La squadra ha fatto un primo tempo di grande spessore, soprattutto dal punto di vista della maturità. Sono orgoglioso anche di come si sono comportanti nel secondo tempo, soffrendo per 50 minuti contro una delle compagini più forti del campionato. I ragazzi sono riusciti a proteggere il risultato e a restare uniti, compatti e concentrati anche dopo il gol del Camaiore».

«Il secondo tempo - prosegue - è stato davvero faticoso perché il Camaiore non è un avversario semplice: ha giocatori di grande qualità e forza. Non è facile giocare contro una squadra allestita appositamente per vincere».

«La menzione d'onore - continua - va soprattutto alla difesa, a Fedi, Mancini, ma anche a Ricci, Nieri, Lucchesi. Tutti hanno fatto una partita da lode. Tutti i giocatori hanno confermato il loro altissimo valore».

Giochi tutti aperti, quindi, per il futuro del campionato: «A livello mentale la vittoria di ieri ci aiuta ad affrontare le ultime due partite in maniera diversa. Siamo ancora in ballo. Non possiamo sbagliare. Il nostro approccio resta lo stesso: andiamo in campo per divertirci, per giocare, per fare bene, chiaramente, ma senza pressioni. Evidentemente, funziona».

In chiusura, un passaggio sul prossimo appuntamento casalingo, contro il San Miniato Basso: «Pur avendo pochi punti, il San Miniato non è da sottovalutare. Sono forti, agguerriti, hanno grandi ambizioni e lo hanno dimostrato anche domenica contro il Cascina, riuscendo a pareggiare al 93'. È una squadra che non molla, che gioca per onorare il campionato: sarà sicuramente un'altra bella partita».

Appuntamento, dunque, allo stadio di Altopascio domenica 30 maggio alle 15. Come sempre quando il Tau Calcio gioca in casa, sarà possibile seguire l'incontro in diretta sulla pagina Facebook della società. La diretta streaming è curata da NoiTv e da Gino Mazzei di Toscana Gol.