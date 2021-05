Sport



Nottolini, appuntamento con la storia: sabato al PalaAgil l'andata dei quarti di play-off

giovedì, 13 maggio 2021, 15:24

di Valter Nieri

E chi l'avrebbe detto? La Nottolini, con una partita in meno nella regular season non potuta recuperare, causa covid di alcune atlete, per scadenza dei termini, ha chiuso al secondo posto la regular season con 18 punti in 9 partite, preceduta soltanto da Olympia Genova che ha vinto il mini-girone A2 grazie a 23 punti avendo giocato tutti gli incontri. Un secondo posto che è valso alla squadra di Paolo Gradi l'accesso ai play off contro la terza classificata del mini girone A1, che è risultata la Igor Volley Trecate Novara. Un minigirone vinto largamente dalla Lilliput Torino, l'unica squadra dei 10 mini-gironi di B1 ad aver chiuso a punteggio pieno la regular season. Ma la grande sorpresa dell'intera B1 è stata proprio la squadra di coach Capponi, che appena una stagione fa rischiò la retrocessione in B2 con un potenziale sicuramente più alto, disponendo dell'opposto Sofia Renieri (autrice di un'ottima stagione in A2 quest'anno a Macerata), Lara Salvestrini e Chiara Puccini: praticamente l'attacco atomico non soltanto bianconero ma uno dei più forti sulla carta del campionato. Una squadra che ha dovuto quest'anno far fronte ad un ridimensionamento di budget, causa la crisi derivata dal covid, e che non aveva nessuna velleità a confronto di squadre molto più costose ed ambiziose come Empoli e Quarrata. Invece, grazie ad un collettivo che ha sempre curato l'attività motoria negli allenamenti, ha trovato l'equilibrio, sviluppando la padronanza del suo gioco finendo per prevalere nel Granducato di Toscana e non solo.

UN MIX DI GIOVENTU' ED ESPERIENZA

L'esperienza fra le bianconere vuol dire Arianna Magnelli, Beatrice Roni ed Erika Mutti. La Magnelli con coach Capponi si è trasformata, tornando ad essere straripante sia a muro, sia nel chiedere fast esplosive. Capitan Roni è il solito stantuffo della squadra in attacco, ma con buona percentuale anche in fase di ricezione e difesa. Erika Mutti è sempre incisiva tatticamente e mai impreparata nella buona esecuzione della fast. Eccellente la sua mobilità negli spostamenti laterali. Altra grande sorpresa l'immediato adattamento al gioco di Rebecca Sciabordi, nonostante provenga dalla B2 ed abbia esordito in B1 proprio a Capannori. Giocatrice non stilisticamente eccelsa ma quello che è più importante è costante nel suo compito dove sbaglia pochissimo. Attesa ad un futuro luminoso è la diciottenne Benedetta Catani, ex Monsummano, sempre precisa nei suoi interventi quando chiamata in causa. Il libero Ilaria Battellino continua ad essere un lusso per la categoria. Sicuramente farebbe bella figura anche in A2. L'assemblamento del gioco è stato completato da atlete giovani sollecitate in meccanismi motivazionali da coach Capponi, che ha infuso loro l'apprendimento delle tecniche specifiche. Fra queste Giulia Lunardi, Alice Coselli e Francesca Bresciani ( già esperte dell'ambiente Nottolini ma ancora di giovane età), per poi completare la rosa con le giovanissime Martina Nuti, Aurora Bibolotti, Asia Ceragioli, Alice Gambarotto ed Elisa Romani.

COACH INGRATTA: NEL DOPPIO CONFRONTO VEDO FAVORITA LA NOTTOLINI

Matteo Ingratta, coach di Igor Volley Trecate vede favorita nel doppio macht, andata a Trecate e ritorno il 22 maggio a Capannori, la Nottolini.

"Non sono meravigliato-dice il coach della squadra che rappresenta il serbatoio ed i ricambi generazionali delle ex campionesse d'Europa- che la Nottolini abbia raggiunto questo traguardo. È una squadra consolidata nel tempo con un buon equilibrio di gioco e sincronismo fra i reparti. Un mix di giovani ed esperte che rappresentano un collettivo dove non ci sono stelle di prima grandezza ma assieme hanno grande intesa. Avrei pensato ad un risultato migliore per Empoli e Quarrata, ma di Castelfranco e Nottolini non avevo dubbi. Per noi un incontro difficile. In una partita secca ci può stare tutto ma nel doppio confronto vedo favorita la Nottolini"

Il presidente Paolo Gradi dice di Ingratta:

"Questo è un tecnico affermato, uno fra i migliori in Europa nel formare grandi campionesse. Stiamo parlando di Igor, una delle squadre più blasonate e vincenti negli ultimi anni. La formazione di B1 è giovanissima. Atlete che hanno una media di 17-18 anni ma preparate da un grande tecnico che ebbi piacere di conoscere a Capannori diversi anni fa in un torneo amichevole che ci vedeva opposti a Volleyrò. Notai subito la sua professionalità e le sue competenze vollistiche. Per quanto riguarda il risultato, in due partite ce le possiamo giocare. Sicuramente questa è la prima volta nella storia della nostra società che disputiamo i play off per la promozione in A2. Quindi questo è un appuntamento importante che avvalora il nostro lavoro e gratifica il nostro impegno"

FORMAZIONI

Queste le due probabili formazioni che scenderanno in campo sabato alle ore 17 al Palaagil trasmesso in diretta sulle pagine FB delle rispettive società:

Igor Volley Trecate- Centrali: Costantini e Frigerio. Bande: Nardo e Gallina. Palleggiatrice: Picchi. Opposto: Badalamenti. Libero: Tellone

Nottolini: Centrali: Magnelli e Mutti. Bande: Roni e Sciabordi. Palleggiatrice: Bresciani. Opposto: Lunardi(Coselli). Libero: Battellino

La formazione di Trecate ha una età media di 17 anni e l'altezza media delle giocatrici è di 1,80/1,90.