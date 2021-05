Sport



Nuovo arrivo in "casa" MM Motorsport: il team lucchese proiettato nella GR Yaris Rally Cup

martedì, 11 maggio 2021, 21:36

Ha ampliato il proprio parco vetture, MM Motorsport, garantendo ai propri piloti la possibilità di poter disporre della nuova Toyota GR Yaris, esemplare a trazione integrale che verrà omologata nei primi giorni di giugno rispondendo alle specifiche della classe R1T. Un nuovo investimento, quello effettuato dal team lucchese, legato alla partecipazione alla GR Yaris Rally Cup, monomarca articolato su cinque appuntamenti che vedrà lo "start" al Rally di Alba, nei giorni 12-13 giugno.

Nuovi stimoli per MM Motorsport, con lo staff tecnico tornato a riscoprire l'evoluzione di una vettura "dalla base", come confermato dalla team manager Manuela Martinelli: "Accogliamo questa vettura con entusiasmo, riscoprendo quello che tutti noi abbiamo vissuto con i Gruppo N, categoria che ha garantito alla quasi totalità dei piloti il primo approccio nel mondo dei rally. La Yaris GR ci è stata consegnata oggi, da domani quindi avrà inizio la fase di allestimento che vedrà impegnato il nostro staff tecnico. Come MM Motorsport crediamo fermamente nel progetto proposto da Toyota, la GR Yaris Rally Cup, convinti che quello che affronteremo sarà un percorso stimolante e, perché no, ricco di soddisfazioni per la nostra squadra".

La GR Yaris Rally Cup, dopo l'apertura al Rally di Alba, vedrà i protagonisti confrontarsi sui chilometri del Rally di Roma Capitale, del Rally 1000 Miglia, del Rally Due Valli e del Rally di Modena, appuntamento finale di una programmazione che vede la collaborazione di Aci Sport. Nelle prossime settimane, MM Motorsport renderà ufficiale il nome del pilota al quale sarà affidata la vettura.