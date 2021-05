Sport



Play-off, esordio amaro per la Nottolini al Pala Agil di Trecate

domenica, 16 maggio 2021, 11:15

di Valter Nieri

Molto meglio le diciassettenni di coach Matteo Ingratta nella partita di andata dei play-off contro una spenta Nottolini. Al Pala Agil la Igor Trecate ha vinto per 3-0 (25-19/25-12/25-20) giocando con semplicità, linearità e pragmatismo grazie alle lezioni impartite da un tecnico fra i migliori d'Italia nel valorizzare giovani talenti.

Le bianconere viceversa hanno giocato senza ardore agonistico, incapaci di reagire, dando l'impressione di non impegnarsi nemmeno per organizzarla questa reazione, eccetto capitan Roni che, almeno nel primo set, era l'unica a giocare nei suoi livelli standard. Lo stesso coach Capponi è apparso indeciso sul da farsi, su come porre rimedio nella tattica e nel gioco.

Dopo un primo set equilibrato soltanto nelle fasi iniziali, ma poi tenuto sempre in pugno dalla squadra di casa, nel secondo set le bianconere hanno giocato addirittura peggio. Già sotto dopo pochi giochi per 5-2, l'unica reazione l'hanno avuta grazie ad un ace di Alice Coselli per il momentaneo pareggio (6-6). Dopo di che non c'è stata più partita con le igorine che senza strafare, tenevano a lunga distanza la squadra di Capannori vincendo in scioltezza 25-12. Nel terzo set la tanto attesa reazione si è vista soltanto nelle fasi iniziali con la Nottolini che conduceva con un vantaggio massimo di 3 punti (4-7), per poi concedere 6 punti consecutivi a Bartolucci e compagne ribaltando il punteggio nelle proporzioni diametralmente opposte.

Dopodiche c'è stata una sola squadra in campo: la Igor Volley Trecate che si è pure permessa di concedere diversi errori gratuiti per poi chiudere set e partita con il punteggio di 25-20. La Igor era giunta terza nella regular season del girone A1 preceduta dalla Lilliput Torino e da Biella. Un girone che non è mai apparso di qualità superiore a quello centrale delle toscane e ieri si è avuta la conferma con la Timenet Empoli, quarta nell'A2, che ha surclassato per 3-0 la Lilliput Torino, prima nell'A1, imbattuta nel mini-girone A2, aggiudicandosi l'andata dei play off.

LE ATTENUANTI

Sapevamo che la Nottolini non era in buone condizioni, considerando il lungo fermo per il covid che le ha fatto perdere il ritmo e per ritrovarlo ci vogliono tanti allenamenti, non giocava in campionato dal 27 marzo quando al Palapiaggia superò 3-0 l'Arredo Frigo Valnegri di Acqui Terme, ma a Trecate ha mostrato tutti i difetti sia a livello fisico che mentale. Ora però non deve piangersi addosso perchè ha ancora concrete possibilità di passare il turno per dare un senso al raggiungimento dello storico traguardo dei playoff per l'A2 mai successo prima in 30 anni di storia. Per farlo sabato al Palapiaggia deve preparare bene la partita sia a livello fisico che soprattutto mentale, con il vantaggio, in caso di vittoria per 3-0 o 3-1, di giocarsi il golden set in casa.



SCORE NOTTOLINI

Sciabordi 4, Gambarotto (L 2) n.e., Battellino (L 1), Mutti, Lunardi 5, Magnelli 5, Romani n.e., Ceragioli, Coselli 3, Bibolotti 1, Roni ( K ) 8, Caporali, Bresciani 1, Catani 1. All. Capponi

SCORE IGOR VOLLEY TRECATE



Frigerio 7, Bertolucci 3, Orlandi 12, Gallina n.e., Bolzonetti 11, Badalamenti 9, Giorgetta n.e., Picchi n.e., Tellone (L), Palazzi, Costantini 10, Garavaglia n.e., Nardo n.e. All. Ingratta