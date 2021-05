Sport



Play-off: la Igor Trecate vince anche al Palapiaggia, ma la Nottolini esce con onore

domenica, 23 maggio 2021, 17:58

di Valter Nieri

Era considerata un'impresa molto difficile, quella di ribaltare la pesante sconfitta di 3-0 dell'andata e le bianconere di Capponi ci hanno provato in tutte le maniere, senza mai mollare fino all'ultima palla, disputando una partita di grande sacrificio, tenendo attivo il pensiero continuo di cooperazione di ogni singola giocatrice per il bene collettivo, ma ciò nonostante la Nottolini ha dovuto cedere con l'identico punteggio alla Igor Trecate.

A fare la differenza la qualità di ricezione, il livello della battuta e soprattutto l'estro della palleggiatrice Valentina Bertolucci che ha impedito spesso a Magnelli e compagne una buona organizzazione del muro, lasciando campo libero alle schiacciatrici piemontesi.

I primi due set, determinanti per chiudere o riaprire la doppia sfida, sono stati comunque equilibrati e la squadra di casa ha ceduto soltanto nel finale quando è venuta fuori la superiorità tecnica e la miglior disposizione tattica delle panterine di Matteo Ingratta che rappresentano il serbatoio giovanile della Igor Gorgonzola, la squadra che appena due anni fa nella finale tutta italiana di Berlino conquistò la Champions League battendo in finale le campionesse d'Italia di Conegliano.

Il covid ha finalmente lasciato libere le giocatrici di entrambe le formazioni con i due organici al completo e negativizzati.

Questi gli schieramenti iniziali scelti dai due tecnici. Nottolini: Bresciani al palleggio con opposta Coselli; Magnelli e Mutti centrali; capitan Roni e Sciabordi di banda; Battellino libero. Igor Volley Trecate replica con la diagonale Bartolucci-Bolzonetti; capitan Frigerio e Costantini al centro; Bolzonetti e Badalamenti di banda; Tellone libero.

L'avvio della partita è di marca bianconera e sul 9-4 coach Ingratta chiede già il secondo time out. La buona difesa di Battellino e di una generosa Roni, più in seconda linea a difendere che in prima ad attaccare, creano parecchi grattacapi al tecnico livornese che invitava la sua squadra a velocizzare l'elaborazione dell'azione cercando di trovare situazioni di gioco più efficaci. Un ace di Bertolucci accorcia le distanze (10-8), ma una volitiva Coselli da zona 2 riporta il punteggio a +3 (14-11).

A questo punto il primo cambio della Igor. Dentro la diciottenne Alice Nardo al posto di Gaia Badalamenti. Costantini schiaccia riportando il punteggio in parità (17-17). Una ribattuta sbagliata di Sciabordi apre il campo a Costantini per il primo sorpasso (18-19). Bartolucci prima e Costantini dopo mettono a segno punti preziosi per il 18-21. Balzonetti sbatte la palla sul muro di Magnelli e Bresciani per poi finire fuori (18-22). Una doppia schiacciata di Balzonetti va a segno per il 18-24.

La Nottolini non molla ed una grintosa Magnelli tiene acceso un lumicino di speranza in fast (19-24), ma poi Bartolucci indisturbata mette a segno il punto del 19-25. Uno scarto troppo alto per quello che si è visto in campo e maturato soltanto nelle battute conclusive.

2.o SET

Sul 16-21 il primo cambio bianconero. Dentro Lunardi e fuori Coselli. Un set tenuto in pugno dalla Igor fino a quando la Nottolini produce una grande reazione dopo un ace di Roni che riporta il punteggio con uno scarto di quattro punti (18-22). La Nottolini non molla con Nardo che schiaccia fuori per il 19-21. Balzonetti forza troppo in battuta con la palla che finisce oltre la linea del campo (20-23). Esce Mutti ed entra Catani.

Le emozioni raggiungono vertici acuti quando una invasione di Bartolucci porta a -1 la Nottolini (22-23). Orlandi schiaccia per il 22-24, ma Magnelli riporta sotto la sua squadra (23-24). Chiude il match la diciassettenne Bianca Orlandi con una schiacciata risolutrice cogliendo di sorpresa il muro spiazzato della Nottolini.

Un 23-25 che ha messo però in apprensione la Igor vedendosi assottigliare il vantaggio accumulato in partenza ma assicurandosi il pass per le semifinali dei play-off. Per la società di Gradi e Bertini rimane la soddisfazione di aver raggiunto per la prima volta nella trentennale storia bianconera i play-off per la A2.

Una soddisfazione anche per tutto il movimento vollistico lucchese che la Nottolini degnamente rappresenta a grandi livelli da diversi anni. Nel terzo set si impone la squadra del coach livornese per 19-25 ma le due squadre hanno dato spazio a sostituzioni accademiche, visto l'esito ininfluente sull'incontro. Non sono mancate le sorprese in questa prima fase dei play-off, dove hanno finito per prevalere le squadre del mini-girone A1, dal momento che Lilliput Torino ha ribaltato l'esito dell'andata eliminando Timenet Empoli. Fuori anche Castelfranco sconfitta a Biella. L'unica squadra dell'A2 che dovrebbe prevalere è Olympia Genova alle prese contro Parella Torino, già sconfitta all'andata per 3-0.

COACH INGRATTA: "TEMEVO QUESTA PARTITA, LA MIGLIORE GIOCATA DALLA MIA SQUADRA IN QUESTA STAGIONE".

Soddisfatto a fine partita il coach Matteo Ingratta:



"La mia squadra ha disputato la miglior partita della stagione. Soltanto così si poteva avere la meglio su una Nottolini che è cresciuta molto rispetto ad una settimana fa. Da sottolineare la professionalità delle due squadre che hanno fatto il possibile per vincere. Il cambio in corsa fra Badalamenti e Nardo? Un cambio di natura tecnica per dare equilibri e impostare la manovra in base alle caratteristiche dell'avversario."

Cosa temeva di più della Nottolini?

"Guardandola al video era la squadra che più temevo perché non subisce scompensi in fase difensiva. So che ha avuto assenze importanti a causa del covid, sospendendo il ritmo partita. Ne sappiamo qualcosa noi che siamo stati fermi oltre un mese per le stesse ragioni finendo al terzo posto nella regular season, altrimenti avremmo sicuramente ottenuto un punteggio migliore".

Coach sono pronte queste ragazze per il grande salto?

"Penso di si. Ho costruito questa che ritengo essere una buona squadra in due anni di lavoro. Alcune giocano nelle varie nazionali giovanili e sono cresciute molto a livello tecnico e tattico"

Conegliano campione d'Italia ed Igor seconda nella finale play-off. Due anni fa i valori nella bilancia pendevano leggermente a vostro favore. Cosa è cambiato?

"Sicuramente una fuoriclasse come Paola Egonu ha inciso negli equilibri del gioco a favore di Conegliano".

COACH CAPPONI: "LORO SUPERIORI TECNICAMENTE, PIU' DI COSI' NON POTEVAMO FARE"

Il tecnico recchese ha usato tutte le sue armi a disposizione per rimediare alla sconfitta dell'andata, ma poi ha riconosciuto la superiorità dell'avversario:

"Loro sono nettamente superiori a noi. Ritengo che la mia squadra abbia giocato una buona partita frutto anche degli allenamenti che abbiamo potuto fare in settimana. All'andata eravamo da poco usciti dal covid ed a livello fisico i ritmi erano molto più lenti. Abbiamo fatto l'impossibile per rimediare ma loro sono state superiori"

La staffetta Coselli-Lunardi non pensa che possa penalizzare entrambe nel trovare il giusto ritmo?

"No. Stasera ho puntato inizialmente sulla Coselli che ha giocato un'ottima partita. Ma anche Giulia quando è entrata non ha avuto sbavature. Meglio avere due giocatrici di ruolo che si equivalgono"

Il bilancio della Nottolini. Secondo posto nella regular season e qualificazione per i play-off anche se il suo cammino si è fermato nei quarti. Ora però ha l'opportunità di vincere il girone del comitato territoriale dell'Appennino Toscano con le sue under 17 e under 19. Dopo di che puntare alle final four. Se riuscisse nell'impresa di fare centro in almeno una delle due ipotesi avrebbe coronato la miglior stagione di sempre. Tutto questo nell'anno travagliato da covid ed un conseguente budget ridimensionato. Partita clou per il torneo Under 17 domani sera al Palapiaggia contro il Porcari. Una vetrina di giovani promesse che esporranno le due squadre. Fischio di inizio alle ore 21 con diretta sulla pagina FB della Nottolini ed il commento di Ilaria Gradi.

TABELLINO

Toscanagarden Nottolini: Mutti 9, Romani, Lunardi 2, Gambarotto (L2), Magnelli 7, Ceragioli, Coselli 4, Bibolotti, Roni (K) 5, Bresciani 3, Catani 2, Sciabordi 4, Nuti, Battellino (L 1) All. Capponi-Lupetti

Igor Volley Trecate: Orlandi 9, Bolzonetti 11, Gallina 5, Badalamenti 3, Frigerio(K) 6, Bartolucci 5, Picchi, Palazzi 2, Tellone (L 1), Garavaglia (L2), Nardo 6, Costantini 9. All. Ingratta-Alberti