Sport



Prende forma la stagione di DB Motorsport

venerdì, 7 maggio 2021, 11:15

Primo impegno ufficiale di stagione per Riccardo De Bellis e DB Motorsport, all'Autodromo "Enzo e Dino Ferrari" di Imola. Questo fine settimana è dunque in programma il primo appuntamento della Coppa Italia GT, che il pilota lucchese supportato ancora da Bardahl Italia, disputerà con la Porsche 991 GT3 Cup gommata Michelin, seguita ed aggiornata come consuetudine dalla ZRS di Alessandro e Niccolò Zambon. Saranno gare doppie da 25' l'una che De Bellis affronterà da solo, per puntare al suo sesto titolo tricolore.

Sempre in questa stagione, Marco e Giovanni Lombardi, sono in procinto di partire per la loro ennesima avventura dei Campionati Italiano ed Europeo di moto in salita, puntando al titolo entrambi, mentre Cristian Soriani ha già avviato la sua stagione nell'Italiano Rally come navigatore di Davide Puppa nella Suzuki Rally Cup.

De Bellis ha poi in programma la partecipazione a eventi di motorally a carattere nazionale.

Nella foto: De Bellis in azione